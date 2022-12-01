القسم الثانى.. الجونة يسحق الأسمنت وبترول أسيوط يهزم لافيينا فى مجموعة الصعيد

حقق فريق الجونة فوزا كبيرا وهزم أسمنت أسيوط في المباراة التي أدارها الحكم محمود وفا؛ ليرتفع رصيده إلى 20 نقطة في صدارة مجموعة الصعيد في دوري القسم الثاني، ويتوقف رصيد أسمنت أسيوط عند 7 نقاط.

انتهى الشوط الأول بتقدم الجونة بهدفين سجلهما حسام إيفونا وأرنو، وفي الشوط الثاني سجل أحمد سالم صافي ومحمد بكري الهدفين الثالث والرابع، ثم سجل محمد توفيق هدف أسمنت أسيوط الوحيد.

وفاز بترول أسيوط على لافيينا بهدف دون رد في المباراة التي أدارها الحكم عبدالعزيز سيد؛ ليرتفع رصيده إلى 20 نقطة ويتوقف رصيد لافيينا عند 16 نقطة.

جاء هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول وسجله وليد عطية.

وفاز النصر للتعدين على المدينة المنورة 3-1 في المباراة التي أدارها الحكم يحيي نابو؛ ليرتفع رصيد التعدين إلى 16 نقطة ويتوقف رصيد المدينة المنورة عند نقطتين.

وحقق الألومنيوم فوزه الثاني على التوالي وهزم شبان قنا بملعبه 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم عمرو يوسف ليرتفع رصيد الألومنيوم إلى 8 نقاط، ويتوقف رصيد شبان قنا عند 8 نقاط.

تقدم الألومنيوم في الشوط الأول بهدف سجله إسلام رمضان، وفي الشوط الثاني سجل سمير فوزي الهدف الثاني من ركلة جزاء وفي الوقت بدل الضائع سجل مصطفى أوتاكا هدف شبان قنا الوحيد.

وفاز طامية على ديروط 2-1 ليرتفع رصيده إلى 10 نقاط ويتوقف رصيد ديروط عند 8 نقاط جاءت الأهداف في الشوط الثاني حيث تقدم أحمد كريسبو لطامية، وتعادل أحمد فاروق لديروط ثم سجل ناصر الفلسطيني هدف الفوز لطامية .

وحقق تليفونات بني سويف فوزا غاليا بعدما نجح في تحويل تأخره بهدف أمام المنيا إلى الفوز 2-1؛ ليرتفع رصيده إلى 8 نقاط ويتوقف رصيد المنيا عند 6 نقاط.

وفي المجموعة الثانية فاز الاتصالات على الترسانة 3-1 في المباراة التي أدارها الحكم محمد معروف؛ ليرتفع رصيد الاتصالات إلى 18 نقطة ويتوقف رصيد الترسانة عند 15 نقطة.