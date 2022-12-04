غدا.. بدء تطبيق سقف سعر النفط الروسي عند 60 دولارا

يبدأ غدا الاثنين، تطبيق قرار دول مجموعة السبع وأستراليا، في وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، عقب اتفاق مماثل توصلت إليه الجمعة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أن التكتل الأوروبي والشركاء الرئيسيين الآخرين بمجموعة السبع الصناعية (جي.7)، اتفقوا على وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي بهدف حرمان موسكو من وسائل تمويل حربها في أوكرانيا.

يأتي هذا في إطار الجهود الغربية لتشديد العقوبات على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا، وتهدف الخطوة إلى منع خسارة العالم بشكل مفاجئ للنفط الروسي، ما قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في أسعار الطاقة، فيما يبلغ سعر النفط الروسي نحو 65 دولارًا للبرميل، وهو أعلى من السقف الأوروبي، لذلك سيكون تأثير الإجراء الأوروبي محدودا على الأمد القصير.

ويتوقع خبراء الطاقة أن هذه الخطوة ستحد من عائدات موسكو النفطية، وتحرمها من مليارات الدولارات التي تستغلها في الحرب ضد أوكرانيا.