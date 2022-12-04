الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«التنسيقية» تلتقى قيادات عدد من الأحزاب السياسية حول قضايا الحوار الوطنى

إرادة جيل
إرادة جيل

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لقاء مع قيادات عدد من الأحزاب السياسية، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات المشتركة التي تعقدها التنسيقية مع الأحزاب السياسية في ضوء إطلاق رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطني مع كافة تيارات وفئات المجتمع حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

وتناول لقاء وفد التنسيقية مع أحزاب الغد والمؤتمر والسادات وإرادة جيل والحركة الوطنية والإصلاح والتنمية والعدل والريادة والإصلاح والنهضة والتجمع، أهم الملفات المطروحة في الحوار الوطني، وذلك في إطار تخصصات اللجان النوعية التي أقرها مجلس أمناء الحوار الوطني لمحاوره الرئيسية الثلاثة، ودعا الكيانات السياسية لإجراء حوارات مجتمعية حولها.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على تعزيز الحوار السياسي بين مختلف القوى السياسية بشأن قضايا الوطن والمجتمع المصري، وتعظيم الاستفادة من المساحات المشتركة بين الجميع في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتحقيق الصالح العام.

وأعلنت تنسيقية شباب الأحزاب إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بالمحافظات، إضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.

وقال محمد أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، الأمين العام للحزب، إنه بمجرد صدور توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال حفل إفطار بالدعوة إلى إجراء حوار وطنى شامل، أرسلنا إلي الأكاديمية الوطنية للتدريب بأننا مشتركون في هذا الحوار.

أضاف أبو هميلة، لـ"الدستور"، أن الحزب أعد ورقة عمل وقمنا بتسليمها إلى الأكاديمية الوطنية، تتضمن رؤيتنا بشأن أولويات القضايا محل الاهتمام والتى سيتم عرضها خلال الحوار الوطني.

أوضح أبو هميلة أن الحزب قام بالتوازي بتشكيل لجان مماثلة للجان الحوار الوطنى وكذلك مجلس الامناء، وقامت تلك اللجان بعمل لقاءات جماهيرية استمعت خلالها لآراء المواطنين في الشارع لجمع المقترحات التى يرغب المواطنين في عرضها خلال جلسات الحوار الوطني، لافتًا إلى أن عمل تلك اللجان  سينتهى في 17 ديسمبر الحالي.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين العمل الوطني الغد الحركة الوطنية الحوار الوطنى مجلس أمناء الحوار الوطني

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وائل لطفي

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