الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

كواليس تصوير فيديو كليب حمادة هلال الجديد «احنا الحياة» (صور)

حمادة هلال
حمادة هلال

انتهى المطرب حمادة هلال من تصوير فيديو كليب أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم “احنا الحياة” والذي قام بتصورها بالحي الفرعوني والحى الإسلامي بمدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر.

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تعد أغنية “إحنا الحياة” التعاون الأول من نوعه عربي صيني حيث تم ترشيح حمادة من قبل القناة ليمثل الجانب العربي في هذه الاغنية والبلوجر الصينية “ما يه” وتم التصوير الجزء الصيني في حديقة معرض بكين بالصين وتم تقسيم فريق العمل إلى فريقين عربي وصيني، ويمثل فريق العمل العربي المخرج المصري يوسف عماد الدين ومدير التصوير محمود رفعت أما الجانب الصيني من إخراج “منغ شين” وتصوير “شيه يي”.

وتدور فكرة الأغنية على تلاقي الحضارات والحث على استمرارية التعاون بين الشعوب يدًا بيد والصداقة التي تجمع دولة الصين بالدول العربية والأخوة حيث لا تفرقة ولا تمييز بين الشعوب كلمات الأغنية للشاعرة المصرية سلمى رشيد بالتعاون مع الشاعر الصيني وو يوان يوان، ألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين.

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حمادة هلال ينفى مشاركته في حفل غنائي بالمغرب

وقد تداولت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أخبار تفيد بعملية نصب قام بها أحد متعهدي الحفلات بالمغرب وسرقته لأموال المطربين وهروبه قبل انطلاق الحفل الغنائي والذي كان يضم عددًا من المطربين من بينهم النجم حمادة هلال.

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وقال حمادة هلال لـ"الدستور" إنه سافر إلى المغرب الساعات الماضية من أجل تكريمه في إحدى الفعاليات الفنية هناك، مشيرًا إلى أن ما تم تداوله حول مشاركته في إحياء حفل غنائي بالمغرب عارٍ تمامًا من الصحة.

وأضاف حمادة هلال، أنه لا يعلم مدى حقيقة الأخبار المتداولة حول قيام متعهد حفلات الفعالية الفنية التي أقيمت أمس الجمعة، مؤكدًا أنه تلقى تكريمه وغادر المكان عقب التكريم مباشرة.

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وفي سياق مختلف، يستعد النجم حمادة هلال لبدء تصوير أحدث أعماله الدرامية وهي الجزء الثالث من مسلسل "المداح" وذلك بعد نجاح الجزأين الأول والثاني واللذين عرضا في رمضان 2021، و2022 ومن المقرر أن ينطلق التصوير خلال أيام استعدادًا لعرضه خلال موسم شهر رمضان المقبل 2023.

المطرب حمادة هلال حمادة هلال احنا الحياة مدينة الإنتاج الإعلامي أغنية “إحنا الحياة” المداح مسلسل المداح

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة والشباب

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