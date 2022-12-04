الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 متهمين بالتعدى على مواطنين فى مشاجرة بالنزهة

حبس
حبس

أمرت نيابة النزهة الجزئية، اليوم الأحد، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة التعدى بالضرب على شخصين فى مشاجرة بينهم.

تبلغ لقسم شرطة النزهة، بوجود مشاجرة ومصاب ، انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلاً من طرف أول سائق، مصاب ببتركلى بكف اليد اليسرى،  مدير مطعم ، مصاب بكدمة بالرقبة من الجهة اليسرى.

تم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، والطرف ثان 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول، مقيمون بدائرة قسم شرطة عين شمس، بحوزة أحدهم سلاح أبيض بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين حول أولوية الجلوس فى السيارة الأجرة "ميكروباص" قيادة السائق من الطرف الأول.

وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب وقام على أثرها أحد الأشخاص من الطرف الثانى بالتعدى بالضرب بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته على "السائق"، محدثاً إصابته المنوه عنها وتلفيات بالميكروباص.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبسؤال "مدير المطعم" من الطرف الأول أيد ما سبق.

وضبط السلاح الأبيض المُستخدم فى ارتكاب الواقعة بحوزة أحد المتهمين من الطرف الثانى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نيابة النزهة الجزئية التحقيقات شخصين مشاجرة المستشفى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة والشباب

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