دينزل دومفريس.. بطل الـ«ADHD» الكرتوني ومحرك طواحين فان خال

لعب دينزل دومفريس دور رائع أمس في تأهل منتخب بلاده هولندا إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر، بعدما ساهم في الثلاث أهداف الذي أحرزها فريقه على نظيره الأمريكي في اللقاء الذي انتهى لصالح الطواحين بنتيجة 3-1 في مباريات دور الـ 16.

دومفريس صاحب الـ 26 عامًا صنع هدفين وسجل هدفي، ليفرض نفسه نجمًا للقاء كما توج بجائزة رجل اللقاء المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ظهير إنتر يلمع بشكل رائع تحت قيادة لويس فان خال منذ انطلاق مونديال قطر، لكن من هو "دينزل دومفريس" هو من سنستعرضه في التقرير التالي..

النشأة

دينزل جستس موريس دومفريس من مواليد أبريل عام 1996 في مدينة روتردام الهولندية، لأب من أروبا مقاطعة في هولندا وأم من سورينام.

"ذات يوم ، سألعب للمنتخب الوطني" ، هذا ما كتبه دومفريس على حائط غرفة نومه عندما كان طفلاً في روتردام.

لكن تلك الكتابة على الجدران وحلمه كانا موضع سخرية في كثير من الأحيان. لم يكن لاعب كرة قدم موهوبًا ، ولم يكن أيضًا مفضلاً بين أقرانه ومدربيه خلال سنوات تكوينه. أن تصبح محترفًا ، ناهيك عن كونك دوليًا ، كان حلما بعيد المنال.

دومفريس ومرض "ADHD"



لم يكن دومفريس طفل هادئ وخجول بل كان مفرط في الحركة ومشاغب كثيرًا حيث أطلقت عليه شقيته أسم "بي تي جي بيل" وهي قصص كرتونية لطفل يتسبب دائمًا في المشاكل.

فرط الحركة المتزايدة جعلت والده ووالدته يتجهان بدومفريس إلى الأطباء للاطمئنان عليه وهنا كانت الصدمة بأن الطفل يعاني من مرض "الأي دي اتش ي" والمعروف بأسم اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط.

و هو حالة مزمنة تصيب ملايين الأطفال، وغالبًا ما تستمرُّ في مرحلة البلوغ. يتضمَّن اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط مجموعة من المشكلات المستمرة، مثل صعوبة الحفاظ على الانتباه، وفرط النشاط، والسلوك الاندفاعي.

هنا قرر الوالدين التعامل مع الأمر بشكل طبيعي، وترك الأمور على حالها.



موقف غير حياته كليًا

بعد الانتقال إلى أروبا في 2006، مثله مثل بقية أشقاءه ذهب دومفريس إلى المدرسة لكن هناك واجه واحد موقف قلب حياته رأسًا على عقب.

سأل المدرس الطلاب ماذا تريدون أن تصبحوا في المستقبل، وكان الوحيد الذي رد رد مختلف هو دومفريس بأن يصبح لاعب كرة قدم فضحك الجميع وكان من ضمن هؤلاء الأطفال طفل يدعى "شون فيربرج" الذي كان يلعب معه في فريق كرة القدم بالمدرسة حيث قال: "أنت ليس رائع على الإطلاق، شاهدتك في الملعب، ليس لديك المهارات لتكون لاعب كرة القدم".

ومن بعد هذه الكلمات قرر دومفريس أن يثبت للكل عكس ذلك.

بداياته مع كرة القدم

لم ينجح في الالتحاق بروتردام ثم التحق بأكاديمية سبارتان ومنها انتقل إلى أكاديمية سميث هوكيز على بعد 11 كيلو متر من المنزل ثم لعب بعد ذلك في 2013 لعب لنادي براندنشت.

وفي 2014 وقع أول عقد له كلاعب كرة قدم مع سبارتا روتردام ثم ساعدهم في الصعود للدوري الهولندي في عام 2016.

انطلاقته



بعد تألقه اللافت ضمه نادي هيرنفين الهولندي في 2017 لعب موسم واحد وشارك في 37 لقاء وأحرز 4 أهداف

وفي صيف 2018 ضمه العملاق الهولندي أيندهوفن مقابل 5 ملايين يورو لمدة 5 سنوات وشارك معهم لمدة 3 سنوات لمع فيهم وأصبح من أفضل المواهب في الدوري الهولندي.

وبعد التألق مع هولندا في يورو 2020 حيث كان من أبرز لاعبي البطولة، ضمه إنتر الإيطالي في صيف 2021 مقابل 12 مليون ليصبح بعدها من العناصر الأساسية في تشكيل المدرب سيموني إنزاجي.

مسيرته الدولية

نظرًا لأن والده من أروبا، فقد أنضم لمنتخب أروبا ولعب لأول مرة في 2014 أمام جوام وديًا، لكن اللاعب بعد ذلك رفض تمثيل أروبا وأراد أن حلمه تمثيل هولندا ليخرج بعد ذلك المدير الفني لمنتخب أروبا في مؤتمر صحفي ويطلق عليه "الخائن".



في مارس 2016 تم استدعاء دومفريس لتمثيل منتخب هولندا تحت 20 عامًا وبدأ في تمثيل المنتخبات تحت السن حتى جاءت المكالمة السعيد في أكتوبر 2018 بعدما ضمه رونالدو كومان لمنتخب هولندا الأول ولعب أمام ألمانيا أول لقاء له بقميص الطواحين.

وبات دومفريس في القائمة النهائية للمدرب فرانك دي بور لهولندا في يورو 2020 حيث لعب دومفريس دور رائع في مركز الظهير في طريقة 5-3-2.

وشارك دومفريس حتى الآن 41 لقاء مع منتخب هولندا وسجل 6 أهداف.