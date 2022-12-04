السجن 5 سنوات لسارق مواطن بالإكراه فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بسرقة مواطن بالإكراه بدائرة مركز ساقلتة.



صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.



تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز ساقلتة، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه بقيام المتهم بسرقة التوك توك الخاص به والنقود تحت تهديد السلاح وبالإكراه.



وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.