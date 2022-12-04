التفاصيل الكاملة لحادث دهس أتوبيس 11 مواطنًا فى عزبة النخل

تواصل نيابة شرق القاهرة الكلية التحقيق مع سائق أتوبيس «ميني باص» متورط في دهس 11 مواطنًا ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص، أمام محل عصير بمنطقة عزبة النخل.

أقوال الشهود

واستمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان فأكدوا أن الضحايا كانوا متواجدين أمام محل عصير وصدمهم سائق «الميني باص» عقب فقد السيطرة والتحكم في السيارة التي يقودها خلال هبوطه من أعلى أحد الكباري فاصطدم بدراجة بخارية يستقلها 3 أشخاص، قبل أن يدهس عددًا آخر من المواطنين، لينتج 7 وفيات و4 مصابين.

التقرير الفني

كانت تسلمت النيابة التقرير الفني لفحص الأتوبيس، وتبين أن سبب الحادث عدم وجود فرامل حيث أن السائق كان ينزل من الكوبري بسرعة عالية قبل اصطدامه بالناس ودهسهم، وعدم قدرته على التحكم في السيارة عقب اختلال عجلة القيادة منه، فوقع الحادث.

معاينة النيابة

وانتقل فريق من نيابة عين شمس الجزئية، إلى مكان حادث دهس أتوبيس عددا من المواطنين بمنطقة عين شمس لإجراء المعاينة التصويرية لكشف ملابسات الحادث.

قرارات النيابة

أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث استعدادًا لتفريغها لكشف ملابسات الحادث، ودفن 7 ضحايا في الحادث وتسليم الجثث لذويهم، وإجراء تحليل مخدرات للسائق؛ لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه، وحبسه 4 ايام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل البلاغ

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث بشارع الترعة بمنطقة عزبة النخل.

على الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء نزول أتوبيس «ميني باص» من أعلي الكوبري الجديد بمنطقة عزبة النخل صدم عددا من أشخاص أثناء سيرهم بشارع ترعة التوفيقية.

نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى وتم ضبط مالك الأتوبيس، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.