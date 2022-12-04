الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إنقاذ عامل انهارت عليه حفرة تنقيب عن الآثار بسوهاج

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

أنقذت قوات الإنقاذ البري بالحماية المدنية بسوهاج عاملًا من الموت عقب انهيار حفرة ناجمة عن التنقيب عن الآثار عليه في مركز البلينا.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغًا من اللواء أحمد فجر، نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بانهيار حفر على عامل أثناء عملية التنقيب عن الآثار بمنزله بدائرة مركز البلينا، وتم التحفظ على مكان الحفر وأدوات التنقيب.

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الجنوب بورود بلاغ من الأهالى لمركز البلينا بانهيار حفرة على أحد الأشخاص بمنزل بناحية بني منصور.

انتقلت قوات وحدة الإنقاذ البري تبين أنه أثناء قيام عامل ويقيم بذات الناحية بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار بمنزله وبرفقته 2 آخرين ويقيمان دائرة المركز انهارت حفرة دائرية الشكل على ساقي الأول أعاقت حركته.

قوات الإنقاذ البرى الحماية المدنية العميد أحمد عزت الحفر والتنقيب الاثار مدير امن سوهاج حفرة تنقيب حفرة دائرية

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