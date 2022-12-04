تجديد حبس دجال نصب على المواطنين بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس دجال 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب على المواطنين عبر صفحات الفيس بوك، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال ضحاياه عن الواقعة.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الإسكندرية، يفيد بضبط شخص لقيامه بالنصب على المواطنين عبر موقع فيسبوك والاستيلاء على أموالهم باستخدام أساليب الدجل والشعوذة، عبر شبكة الإنترنت.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك والتى يبدى من خلالها المعلن قدرته على العلاج عن طريق أعمال السحر والشعوذة نظير مبلغ مالى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبمواجهته أقر بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق ممارسة أعمال الدجل والشعوذة نظير مبلغ مالى، وذلك من خلال الصفحة المشار إليها، وضُبط بحوزته 2 هاتف محمول مُحمل عليهما الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه الإجرامى والأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.