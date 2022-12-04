الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أول تعليق من ميسى بعد فوز الأرجنتين على أستراليا فى كأس العالم

ميسي
ميسي

تحدث ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين، عقب تأهل منتخب بلاده للدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022 بعد الفوز على أستراليا.

 

وحقق منتخب الأرجنتين فوزا صعبا على أستراليا بهدفين مقابل هدف في دور الـ16 من منافسات كأس العالم 2022.

 

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره الهولندي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم بعد أن فاز الفريق الهولندي على الولايات المتحدة الأمريكية 3-1.

 

وقال ميسي في تصريحات تليفزيونية: "تعقدت الأمور عقب استقبال الهدف الأول من أستراليا وعانينا في الدقائق الأخيرة، الكرة جاءت في الشباك وربما كان الهدف عكسيا، لكن الأحاسيس كانت إيجابية وتأهلنا وهذا الأهم".

 

وسئل ميسي عما إذا كان هناك احتفال خاص بوصوله إلى المباراة رقم 1000 في مسيرته، علّق قائلا "في النهاية اليوم كان صعبا للغاية، والمباراة كانت صعبة جدا ولم يكن هناك وقت طويل للراحة، علينا أن نتعافى سريعا وتنتظرنا مباراة صعبة للغاية أمام هولندا لكننا سعداء بالترشح".

 

واختتم تصريحاته: "عندما عرفنا أننا سنلعب كل ثلاثة أيام كان ذلك صعبًا جدًا لكن بالطبع نريد الاحتفال مع الجمهور وعائلتنا، نشعر بالسعادة ونريد أن نبقى متحدين مع الجمهور ومواصلة العمل فيما هو قادم". 

ليونيل ميسى الارجنتين ​أستراليا​ كأس العالم 2022 مونديال قطر 2022

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