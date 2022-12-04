الكنيسة تشارك بحفل تنصيب الدكتور مجدى يعقوب رئيسا شرفيا للجامعة البريطانية

شارك نيافة الأنبا إكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، نائبًا عن قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، في حفل تنصيب الدكتور مجدي يعقوب، رئيسًا شرفيًا للجامعة البريطانية بمصر، وتكريم الفائزين بجائزة محمد فريد خميس للتميز العلمي.

جاء الحفل بحضور بعض الوزراء، والسفير البريطاني بمصر، وفريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية بالقاهرة، والدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وعدد من الشخصيات العامة.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، صوم الميلاد المجيد، وذلك لمدة 43 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد، والتي تحل في 7 يناير 2023.

وتتكون مدة صوم الميلاد المجيد من 43 يومًا، وينتهي دائمًا في 29 كيهك أي 7 يناير، وهذه المدة تشمل 40 يومًا تصومها الكنيسة الأرثوذكسية لاستقبال ميلاد المسيح، كما صامها موسى 40 يومًا قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، بالإضافة إلى 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم، والتي حدثت في وقت القديس سمعان الخراز، وذلك في عهد البابا إبرام ابن زرعه السرياني البطريرك الـ62.

يأتي ذلك تذكارًا للأيام الثلاثة التي صامها الأقباط لله في أمر جبل المقطم، في القرن العاشر الميلادي، والتي انتهت بنقل الجبل، فحفظ الأقباط هذا التذكار شهادة للتاريخ، ويعد صوم الميلاد المجيد صومًا من أصوام الدرجة الثانية، والذي يسمح فيه بأكل السمك، ماعدا يومي الأربعاء والجمعة، وخلال صوم الميلاد المجيد تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداسات اليومية، بالإضافة إلى إقامة أكثر من قداس لمشاركة أكبر قدر ممكن من الأفراد في قداسات الصوم.

وخلال صوم الميلاد المجيد تعلن الأديرة عن إغلاق أبوابها أمام الزوار، وذلك كعادة الرهبان والراهبات، حيث يقومون بإغلاق أبواب الأديرة ومنع استقبال الزوار، وذلك لحاجة رهبان الأديرة لقضاء خلوة صوم الميلاد، على أن تفتح أبوابها أمام الزوار صباح عيد الميلاد المجيد.