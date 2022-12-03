خبير: وضع 5 من نشطاء البيئة فى سجون بريطانيا لتخطيهم القانون

قال أحمد مصطفى، كاتب صحفي متخصص بالشئون الدولية، إن سوناك آتى في مهمة أساسية بريطانية وهي ضبط الاقتصاد في ظل هذه الأزمات العالمية، ويسعى سوناك إلى الظهور أمام الشعب البريطاني وأنه المنقذ والقادر على مواجهة التحديات.

القانون البريطاني

وأكد أحمد مصطفى، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن وزيرة الداخلية البريطانية تسير على قدم وساق هي الأخرى لإثبات مكانتها وكفاءتها.

وأضاف في حديثه، أن قانون النظام العام لم يحصل على موافقة البرلمان بعد، هذا القانون هو الذي يشدد العقوبات على أي من الاحتجاجات والمظاهرات التي تضر المرافق العامة في بريطانيا.

فوضى نشطاء البيئة

وأشار إلى أن نشطاء البيئة احتجاجاتهم تعدت القانون، حيث تم قطع الطرق وإحداث اضطراب مروري شديد في العاصمة البريطانية بأكملها، ولهذا وضع خمسة من نشطاء البيئة في السجون البريطانية نتيجة لهذه الفوضى.