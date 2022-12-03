«الأرصاد»: استقرار الأحوال الجوية حتى منتصف الشهر الجاري

تتصدر حالة الطقس غدا وخريطة الأمطار محرك البحث الاجتماعي «جوجل»، نظرا لرغبة المواطنين من معرفة تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال اليومين القادمين.

وتستعرض «الدستور» كافة التفاصيل المتعلقة بدرجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا الأحد بمختلف مناطق الجمهورية وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية خلال السطور التالية:

حالة الطقس

كشفت الأرصاد أن حالة الطقس مساء الأحد في القاهرة الكبري مائل للبرودة خلال الساعات من الليل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس معتدل إلى حد ما على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما عن الشبورة، سوف تشهد الاجواء شبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحلالشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وبعض المحافظات:

درجات الحرارة غدا الاحد

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد علي بعض المحافظات:

القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة.

مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

سوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.

قنا العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.

أسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.

الأجواء في مصر مستقرة واستبعاد وجود تقلبات جوية

أوضحت الأرصاد أنه استقرار الأجواء في مصر خلال الايام المقبلة يرجع هذا الاستقرار الي امتداد المرتفع السيبيري على المؤثر على مصر خلال هذه الفترة، بالتالي تكون الأجواء مستقرة خلال ساعات النهار والإحساس بالحرارة أقل خلال ساعات الليل ليكون الطقس مائل للبرودة، وفرص تكون الشبورة علي شمال البلاد كبيرة في الأماكن الرطبة والقريبة للمسطحات المائية.

وأضافت الخرائط الجوية، أنه حتى الآن لا يوجد تنبوءات بوجود اي تقلبات جوية مؤثرة حتى منتصف الشهر الجاري.