الجيش الجزائرى: انتصرنا على الإرهاب وتمكنا من تطوير تجربة فريدة فى مكافحته

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة، اليوم السبت، أن بلاده انتصرت على الإرهاب لوحدها، وتمكنت من تطوير تجربة فريدة في مكافحة هذه الآفة والوقاية منها.

جاءت تصريحات شنقريحة في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح أشغال ملتقى دولي حول جيوسياسية التطرف في العاصمة الجزائر، وفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية.

وتطرق شنقريحة إلى تجربة بلاده في معالجة التطرف من خلال مكافحة ظاهرة الإرهاب، قائلًا إنها تمكنت من إفشال الاستراتيجيات الخبيثة التي استهدفت كيان الدولة عن طريق الإرهاب.

وأكد أن الجزائر عانت لعشريات كاملة من ويلات الإرهاب الدخيل الذي هدد أركان الدولة الوطنية ونظامها الجمهوري وسلامة المجتمع وتجانسه وتماسك هويته وخرب اقتصادها.

وشدد رئيس أركان الجيش الجزائرى على أن الجزائر انتصرت بمواطنيها وجيشها الوطني الشعبي ومؤسساتها على الإرهاب لوحدها، وتمكنت من تطوير تجربة فريدة في مكافحة هذه الآفة والوقاية منها، سواء على المستوى العملياتي أو عن طريق تطوير مقاربة وطنية متكاملة ومتعددة الأبعاد.