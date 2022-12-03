في مباراته الـ1000.. ميسي على رأس تشكيل الأرجنتين لمباراة أستراليا بكأس العالم

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، تشكيل فريقه الذي سيواجه منتخب أستراليا، ضمن لقاءات دور الـ16 لبطولة كأس العالم، قطر 2022.

ويقود ليونيل ميسي هجوم الأرجنتين في مباراة اليوم.



تشكيل الأرجنتين لمباراة أستراليا بكأس العالم

وجاء تشكيل الأرجنتين على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

خط الدفاع: مولينا، كريستيان روميرو، نيكولاس أوتاميندي، ماركوس أكونيا.

وسط الملعب: إنزو فيرنانديز، رودريجو دي بول، أليكس ماك أليستر.

الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز بابا جوميز.

ويسعى المنتخب الأرجنتيني لمواصلة انتصاراته من أجل العبور لدور الثمانية من البطولة فيما يتشبث منتخب أستراليا بفرصته في تحقيق المفاجأة وحسم تأهله للدور المقبل على حساب رفاق ميسي، ومواصلة مغامرتهم في البطولة لتجاوز الإنجاز التاريخي الذي حققوه في مونديال 2006 والتأهل لدور الثمانية من البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

ويعقد المنتخب الأرجنتيني آماله على ليونيل ميسي، الذي يسعى لاستعادة مستواه المعهود لقيادة منتخب بلاده لدور الثمانية.

وتمثل مباراة اليوم حدثا تاريخيا لميسي، حيث ستكون المباراة رقم 1000 في مسيرته الاحترافية الحافلة بالإنجازات، إضافة لكونها تأتي وسط بطولة كأس العالم التي يتطلع النجم الشهير إلى الفوز بلقبها للمرة الأولى مع منتخب بلاده.

ويلتقي الفائز من مباراة اليوم،ـ بمنتخب هولندا الذي انتصر على المنتخب الأمريكي في دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل هدف.