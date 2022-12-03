محافظ الغربية يتفقد مستشفيات طنطا العام ومحلة مرحوم

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تشهد تنفيذ عدد من المشروعات القومية الضخمة في عدد من المجالات والقطاعات، وعلى رأسها القطاع الصحي في إطار الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي وضعت صحة المواطن نصب أعينها وهدفها السامي، جاء ذلك خلال تفقده عددا من المنشآت الصحية التي يتم إنشاؤها في المحافظة وذلك في جولة لمتابعة نسب التنفيذ وتقدم الأعمال بحضور النائب إيهاب الهرميل، الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، المهندس أيمن صدقي وكيل وزارة الكهرباء، المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا.

وبدأت الجولة بتفقد مستشفى أورام طنطا الجديدة والذي يقام على مساحة ٦٤٠٠م٢ بتكلفة إجمالية قدرها مليار و٦٥ مليون جنيه، ويتكون من ٦ أدوار بخلاف الدور الأرضي بعدد 256 سريرا (١٧٠ داخليا، ٢٦ زرع نخاع، ٣٦ عناية مركزة باطنة، ١٢ جراحة، ١٢ أطفال ، ٥٧ كرسي إعطاء كيماوي)، حيث تابع المحافظ أعمال تجهيز التربة والحفر، تمهيداً لوضع الأساسات، ومن المقرر أن يتم نهوها خلال ٢٧ شهرًا.

وتابع رحمي جولته بتفقد أعمال إنشاء مستشفى طنطا العام والقائم على مساحة 13100م2 بتكلفة إجمالية 567 مليون جنيه، ويتكون من دور أرضي + (4) أدوار علوية بعدد 335 سريرا، ليضم أقسام (الطوارئ، الأشعة، العلاج الطبيعي، الغسيل الكلوي، العيادات الخارجية، قسطرة قلب، الحروق، جراحة المناظير، المعامل وبنك الدم، النساء والولادة، العمليات، جراحة المناظير، حضانات)، حيث وجه المحافظ بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة نهو أعمال تركيب كابل الكهرباء الرئيسي للمستشفى.

واختتمت الجولة بتفقد مستشفى محلة مرحوم المركزي والذي يقام على مساحة 7700 متر مربع ومكون من دور أرضى ودورين أول وثان بإجمالي عدد 63 سرير وبإجمالي وصل إلى 104,2 مليون جنيه ووصلت نسب تنفيذ الأعمال به إلى ٧٨%، حيث وجه المحافظ بسرعة نهو الأعمال المتعلقة بإدخال الكهرباء للمستشفى.

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