حدث في عهد الرئيس السيسي.. تطوير طرق مهمة وإعادتها للحياة

شهدت السنوات الماضية؛ الكثير من الإنجازات في مختلف القطاعات، كان من بينها إنشاء شبكة طرق ضخمة، وتطوير طرق مهمة كانت قد تعرضت للإهمال على مدار عقود، كان من بينها 3 طرق في مدينة حلوان وحدها، وعادت للحياة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهدت مدينة حلوان تطوير طريق مصنع الأسمنت بمنطقة عرب راشد بملايين الجنيهات، حيث كان الطريق بحالة سيئة وسط شكاوى أهالي المنطقة والمارة منه، وجرى تطويره على مستوى عالٍ، وأصبح يضاهي أفضل الطرق في مصر.

ومن عرب راشد إلى منشية جمال عبد الناصر، والتي شهدت تطوير طريق الحريري المؤدي إلى مصانع الغزل والنسيج، وهو الطريق التاريخي والذي شهد مرور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، من خلاله أثناء افتتاحه مصانع حلوان، وتعرض الطريق للإهمال على مدار سنوات طويلة وكان بحاجة ماسة للرصف، قبل أن تطاله يد التطوير، وجرى رصفه وتشجيره بأفضل أنواع أشجار الزينة المُزهرة، إلى جانب تطوير منظومة النظافة ليتحول الشارع من مقالب للقمامة وطرقات مكسرة، إلى لوحة فنية تزينها الأشجار.

وعلى غرار هذا الشارع؛ جاء شارع البرقوقي بمنطقة المساكن الاقتصادية بحلوان، والذي يجاور السوق الشعبي الشهير بالمدينة، وجرى تطويره وتشجيره هو الآخر وأصبح طريقًا ممهدًا يتوسط مدينة حلوان بحارتين كبيرتين، لينضم الطريق إلى مجموعة الطرق التي تم تطويرها بالمدينة، في حين تعمل أجهزة الدولة على إنجاز المزيد من الطرق تزامنًا مع جهودها في كافة القطاعات المختلفة من أجل تطويرها وتحسين حياة المواطنين، والتي يأتي على رأسها جهود مبادرة حياة كريمة والتي تسعى لانتشال المواطنين من أبناء الريف المصري، من حالة الإهمال التي تعرضوا لها طيلة عقود، ووضعهم على خريطة التنمية بمشروعات ضخمة يجري القيام بها في قراهم.