السبت 03 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ميليك: الدراجات النارية السبيل الوحيد لإيقاف سرعة مبابي

أركاديوش ميليك
أركاديوش ميليك

تحدث أركاديوش ميليك، نجم منتخب بولندا، عن المواجهة المرتقبة أمام فرنسا في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ويستعد منتخب بولندا لخوض مواجهة قوية من العيار الثقيل أمام منتخب فرنسا، على ملعب "الثمامة"، غدًا الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب بولندا ضد فرنسا في دور ثمن النهائي من مونديال 2022، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

أركاديوش ميليك يتحدث عن مواجهة فرنسا في كأس العالم 2022

وقال أركاديوش ميليك في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فرنسا: ""إيقاف كيليان مبابي؟ نحتاج إلى دراجات نارية لإيقافه، إنه أحد أفضل اللاعبين في الوقت الحالي".

وأكد: "مبابي يمتلك سرعة كبيرة في الملعب، ستكون هذه طريقة فعالة لإيقافه.

وأضاف: "يجب أن نبذل مجهود كبير وجماعي للفوز بهذه المباراة الصعبة".

وتابع: "سنواجه أبطال العالم، لذلك نأمل أن نكون على قدر التحدي ونسعد الجماهير بتحقيق حلم التأهل".

مباراة بولندا وفرنسا في كأس العالم 2022

وكان منتخب بولندا قد تأهل إلى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022، كوصيف المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بعدما حقق انتصارًا وحيدًا، ومثله تعادل وكذلك هزيمة واحدة.

بينما خطف منتخب فرنسا بطاقة التأهل إلى دور ثمن النهائي من مونديال 2022، كمتصدر للمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعدما حقق انتصارين وتلقى هزيمة واحدة.

وتُقام النسخة رقم 22 الحالية من بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى يوم 18 ديسمبر المقبل.

المتأهلون لدور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022

وجاءت الأندية المتأهلة لدور الـ16 من مونديال 2022، على النحو التالي:

- المجموعة الأولى: هولندا (7 نقاط) والسنغال (6 نقاط)

- المجموعة الثانية: إنجلترا (7 نقاط) وأمريكا (5 نقاط)

- المجموعة الثالثة: الأرجنتين (6 نقاط) وبولندا (4 نقاط)

- المجموعة الرابعة: فرنسا (6 نقاط) وأستراليا (6 نقاط)

- المجموعة الخامسة: اليابان (6 نقاط) وإسبانيا (4 نقاط)

- المجموعة السادسة: المغرب (7 نقاط) وكرواتيا (5 نقاط)

- المجموعة السابعة: البرازيل (6 نقاط) وسويسرا (6 نقاط)

- المجموعة الثامنة: البرتغال (6 نقاط) وكوريا الجنوبية (4 نقاط)

ميليك كأس العالم 2022 فرنسا بولندا منتخب بولندا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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