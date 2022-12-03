السبت 03 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اجتماعات مكثفة لـ«صناعة النواب» لمناقشة 7 طلبات إحاطة للأعضاء خلال الأسبوع

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، عدة اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعاتها غدًا الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن دور وزارة التجارة والصناعة في تنمية الصناعة الخضراء المستدامة وتعزيزها في القطاع الصناعي، كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسى، بشأن مغالاة الحكومة والجهات المعنية وخاصة المحليات في رسوم تقنين أراضي وضع اليد للمصانع بمحافظة الإسكندرية، الأمر الذي يحتاج إلى مراجعة وتقديم تسهيلات في رسوم التقنين حتى تتناسب مع رؤية الدولة في النهوض بالقطاع الصناعي.

وخلال اجتماعاتها يوم الإثنين، تناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد حمدي موسى، بشأن مخالفة هيئة التنمية الصناعية للتعاقد الذي تم مع المستثمرين بالمنطقة الصناعية الرابعة بقويسنا - محافظة المنوفية في توصيل كل المرافق إلى مصانعهم ومنها كابلات الكهرباء إلا أن الشركة المنفذة لتوصيل الكهرباء اقتصرت على توصيلها للمحولات فقط دون خطوط الكهرباء إلى المصانع والتوسعة لمحطة الصرف الصحي بهذه المنطقة. 

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام أحمد دياب، بشأن المطالبة بسرعة تشكيل لجنة لدراسة مخالفات المنطقة الصناعية بالإسماعلية وحصر قطع الأراضي والمصانع التي تم تخصيصها في فترات سابقة لأغراض صناعية ولم يتم استغلالها.

وخلال اجتماعات الثلاثاء، تناقش لجنة الصناعة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن عدم التزام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بدفع المديونيات المستحقة عليها للتأمين الصحي مما تسبب في توقف الخدمة الطبية لعمال شركات مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار وصباغي البيضا ومصر للحرير الصناعي. 

كما تناقش اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد مصطفى بكري، بشأن التجاوزات وإهدار المال العام بشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" بمحافظة أسوان، والتي من بينها توقف مشروع إعادة تأهيل المصنع والتأخر في تنفيذ المشروع وتحمل الشركة لمصروفات الغاز والكهرباء في فترة تجارب التشغيل التي كان يتعين تحميلها لمقاول المشروع وفقًا لبنود العقد.

لجنة الصناعة مجلس النواب النائب معتز محمود طلبات الإحاطة الحكومة تقنين أراضي وضع اليد

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

وزير الصحة لـ«ممرضات قويسنا»: جئتكن للتحقيق فى الواقعة بنفسى.. ولا أحد فوق القانون

مصرع وإصابة 28 فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية- مطروح

«الطاهرة البريئة».. مقطع صوتى يكشف لحظة مقتل فتاة بورسعيد

إصابة 10 أطفال إثر انقلاب أتوبيس رحلات بالفيوم

رئيس مياه بنى سويف تبحث آلية الاستفادة من مشروع الغابة الشجرية ببياض العرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أخطر ما غيره رجال الدين فى العقل المصرى الجمعى!

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-2»

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

سارة شريف

فوضى فى الضفة

ماجد حبته

اللجنة الوزارية للإنتاج

مؤمن المحمدي

الخال والد

محمد عبدالعزيز

الحضور فى الوقت المناسب.. منتدى مصر للإعلام

د هند جاد

المليار الذهبى.. جريمة إنسانية تفوق جرائم الحروب

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى يدعو للتحقيق فى استخدام إسرائيل للقوة المميتة بحق الفلسطينيين

قاضي قضاة فلسطين: الشعب الفلسطيني يواجه عصابة إرهابية وليس دولة احتلال فقط

«ما بعد العودة».. تحديات صعبة تواجه حكومة نتنياهو المقبلة