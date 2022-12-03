السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خبير: الاقتصاد الأمريكي يمر بمرحلة عدم رؤية واضحة

الاقتصاد الأمريكي
الاقتصاد الأمريكي

قال الدكتور عبد الرحمن الطريفي، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد الأمريكي يمر بمرحلة عدم رؤية واضحة، متابعًا: «كان هناك تضخم كبير وأمريكا كانت تحاول تقليل هذا التضخم» مشيرًا إلى أنه في الفترة الأخيرة انخفض التضخم بعض الشيء.

صعود أكبر من المتوقع للوظائف الأمريكية في نوفمبر

وعلق الطريفي خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية» السبت، على بيانات الوظائف الأمريكية حيث جاءت أفضل من المتوقع، قائلًا: «263 ألف وظيفة رقم أكثر من ممتاز، حيث كانت التوقعات تشير إلى وجود 200 أو 225 ألف وظيفة فقط».
وأشار إلى أن أمريكا كانت متجهة نحو نوع من الركود وكانت هناك تخوفات، مؤكدًا أن تلك المخاوف بدأت في الانخفاض بداية من شهر نوفمبر هذا العام.
وتابع: «لكن أمريكا الآن ليست لديها سياسة واضحة حتى مع أوروبا»، مشيرًا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت سلبيًا على أمريكا لأنها تضخ أموالًا كثيرة للوقوف بجانب أوكرانيا.

وتوقع الخبير الاقتصادي عدم رفع أسعار الفائدة في 2022 قائلًا: «سننتظر عام 2023؛ لأن هناك ميزة في الاقتصاد الأمريكي وهي وجود 263 ألف وظيفة».

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