محاضرة عن «محاربة الشائعات» بقصر ثقافة الشاطبى بالإسكندرية

نظمت إدارة الشئون الثقافية التابعة لفرع ثقافة الإسكندرية، برئاسة عزت عطوان مدير عام الفرع ثقافة الإسكندرية، محاضرة عن «حروب الجيل الرابع ومحاربة الشائعات» بقصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية، فى إطار خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة، وأحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى، حيث تعد الثقافة والوعي هما الدرع الواقى ضد هذه الحروب التى تعتمد على الجهل بالمعلومات أو عدم موثوقية المصدر.

شارك بالندوة فرع ثقافة الإسكندرية بحضور الدكتور منال يمني مدير الشئون الثقافية، الشاعر أحمد عواد- مديرية الشباب والرياضة، سلافة سليمان مدير إعداد القادة نائبًا عن الدكتور صفاء الشريف وكيل الوزارة، والدكتورة نرمين سويدان مدير إدارة وسط الاجتماعية، المستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوى العاملة، وجمعية خليك إيجابي.

ألقى المحاضرة العميد صادق مجاهد، حيث تناول قضية الشائعات باعتبارها قضية أمن قومى، علينا أن نتعامل معها بشكل يساعد على انتهائها بقياسها على المعلومات الحقيقية دون تداول مغلوط.

وأكد رامي يسري رئيس جمعية خليك إيجابي خلال كلمته، أن سبب تدشينه مبادرة «نفهم صح» كان بسبب حضوره تدريبًا عن مواجهة الشائعات، برنامج تصدوا معنا في مركز شباب الأنفوشي، حيث قام بعدها بالمبادرة والتي استمرت بداية من تدشينها بمركز النيل للإعلام بالإسكندرية بالتعاون مع أماني سريح، وتم النزول لتوزيع فلاير التوعية في شوارع الإسكندرية بمشاركة المتطوعين، بالإضافة إلى استغلال فترة الصيف للنزول بالشواطئ بالتعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تحت قيادة اللواء جمال رشاد، وقد وصل إجمالي المشاركين ٣٥ شابًا، وتمت استفادة على ما لا يقل عن ٢٥ ألف مواطن تقريبًا.

وتحدث المستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوي العاملة، أن الشائعات تؤثر بالسلب على التنمية وعلى العمل مما يتسبب في شعور الشباب بعدم وجود فرصة عمل على الرغم من أن المديرية بابها مفتوح في أي وقت وأنها لديها خدمة تقديم طلبات العمل للشباب، وتقوم بالتنسيق على عمل مقابلات بين الشباب والشركات الخاصة، وأيضًا تقوم بتقديم الخدمات لتوظيف كل من لديه كارنيه الخدمات المتكاملة، ويرجو من الجميع التواصل مع صفحة المديرية سواء في طلب الوظائف أو حتى في المشاكل مع أصحاب الأعمال وحتى الحصول على التدريبات اللازمة للشغل.

وأشارت سلافة سليمان إلى دور الشباب والرياضة في برنامج تصدوا معنا والذي تم حتى الآن تدريب ١٠ آلاف شاب وفتاة من هم بعمر ١٨ حتى ٤٠ عامًا لمواجهة الشائعات وحروب الجيل الرابع والخامس.

وتحدثت د. نرمين سويدان عن دور مبادرات شباب التضامن الاجتماعي بالإسكندرية في الشارع، وأن التضامن تقوم بتوفير الرعاية للمبادرات بالتعاون مع المجتمع المدني.

واختتم اليوم بتكريم الجهات الشريكة في مبادرة نفهم صح وفي الحرب ضد الشائعات بالإسكندرية، فضلًا عن عرض فني من فريق إيقاعات الأنفوشي بقيادة المايسترو عزت بسيوني.