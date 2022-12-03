مصر من أفضل الوجهات الشاطئية ذات الأسعار المنخفضة فى 2023

رشحت مجلة "ترافل أند تور" العالمية المعنية بالسفر حول العالم، مصر ضمن قائمة أفضل المدن الشاطئية ذات الأسعار المعقولة للعيش والحياة فيها في عام 2023.

إقامة فاخرة في مصر

قالت المجلة إن الحياة في مدينة شاطئية في مصر أمر غير مكلف، حيث تصل تكلفة الإقامة الفاخرة في الفنادق الأربع نجوم ما بين 20 و40 دولارا.

وتابعت "ترافل أند تور" أن تكلفة الحياة في شرم الشيخ تعتبر مناسبة تماما للمسافر العادي، حيث تصل تكلفة الإقامة إلى 40 دولارًا في الليلة في مرافق فاخرة مثل الفنادق ذات الأربع نجوم والوجبات بأسعار منخفضة تصل إلى 5 دولارات في معظم المطاعم.

وأوضحت المجلة أن الكثيرين يفضلون الاسترخاء تحت أشعة الشمس والرمال واستنشاق الهواء النقي والمياه الدافئة والمشي على الشاطئ والرياضات المائية كما أن قضاء الوقت بالقرب من المحيط مفيد للصحة الجسدية والعقلية.

ونصحت "ترافل أند تور" المسافرين بزيارة تلك الشواطئ، مشيرة إلى أن إمكانية الوصول إلى المطارات والقطارات وشبكة الطرق الجيدة والبنية التحتية الجيدة في مصر هي ميزات أساسية لوجهة شاطئية مثالية.