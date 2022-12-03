منذ ساعات قليلة انتهت مباريات اليوم في دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022 في قطر، والتي ستُقام حاليًا وإلى يوم 18 ديسمبر الحالي، ويكثر التساؤل حول مواعيد مباريات كأس العالم اليوم السبت 3-12-2022 عبر محرك جوجل.

مواعيد مباريات كأس العالم اليوم السبت 3-12-2022

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير مواعيد مباريات كأس العالم اليوم السبت 3-12-2022.



موعد مباريات كأس العالم

وضمن 16 منتخبًا تم تأهلهم إلى الدور القادم من بطولة كأس العالم لعام 2022، في وسط عدد من المفاجآت سواء كانت بخروج بعض المنتخبات من الدور الأول وأبرزها منتخب أوروجواي ومنتخب ألمانيا، وتأهل عدد من المنتخبات الأخرى ومن أبرزها منتخب المغرب ومنتخب كوريا الجنوبية ومنتخب أمريكا.

ويستعرض “الدستور” لكافة القراء والمتابعين، في المنتخبات الستة عشر المتأهلة إلى الثمن النهائي في كأس العالم 2022 في قطر، وموعد مباريات دور الستة عشر كاملة، في هذا التقرير التالي:

المنتخبات المتأهلة إلى الثمن النهائي لكأس العالم

وجاءت المنتخبات المتأهلة إلى الثمن النهائي لكأس العالم 2022 وتكون على النحو التالي:

منتخب هولندا، السنغال، إنجلترا، منتخب أمريكا، الأرجنتين، منتخب بولندا، فرنسا، منتخب أستراليا، المغرب، كرواتيا، منتخب اليابان، إسبانيا، منتخب البرتغال، منتخب كوريا الجنوبية، منتخب البرازيل، سويسرا.

مواعيد مباريات دور الـ16 في كأس العالم

ومن المقرر أن ستُقام مباريات دور الستة عشر في بطولة كأس العالم لعام 2022 والتي ستبلغ 8 مباريات، وتكون على مدار 4 أيام مختلفة، بينما تأتي المواعيد كاملة وتكون على النحو التالي:

مباراة هولندا وأمريكا، بتمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، مساء اليوم السبت.

مباراة الأرجنتين وأستراليا، بتمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

مباراة فرنسا وبولندا، بتمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، غدًا الأحد.

مباراة إنجلترا والسنغال، بتمام الساعة التاسعة مساء الأحد بتوقيت القاهرة.

مباراة اليابان وكرواتيا، بتمام الساعة الخامسة مساء الاثنين المقبل بتوقيت القاهرة.

مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، بتمام الساعة التاسعة مساء الاثنين المقبل بتوقيت القاهرة.

مباراة المغرب وإسبانيا، بتمام الساعة الخامسة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة.

مباراة البرتغال وسويسرا، بتمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة.