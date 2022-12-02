قمصان: الأهلى حقق فوزًا مهمًّا على طلائع ‏الجيش

قمصان: الأهلى حقق فوزًا مهمًّا على طلائع الجيش
أكد سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن مواجهة طلائع الجيش التي أقيمت مساء اليوم على استاد الأهلي في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز كانت صعبة للغاية، إلا أن الفريق نجح في تحقيق هدفه من المباراة وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث واعتلاء صدارة الدوري.
وقال قمصان: «لم نبدأ مباراة الطلائع بالشكل الأمثل، ولكن الأداء تحسن بشكل كبير مع بداية الشوط الثاني بعد تعليمات مارسيل كولر المدير الفني للفريق للاعبين بين الشوطين، والتي طالبهم خلالها بالهدوء في الشق الهجومي والقتال داخل الملعب وأن يكون لديهم إصرار على تحقيق الفوز».
وأوضح المدرب العام أن كولر مدرب مميز للغاية ولديه خبرات كبيرة، كما أنه يهتم بكافة التفاصيل ويركز بشدة على تطور مستويات اللاعبين، متمنيًا أن يحقق الأهلي تحت قيادته نتائج مميزة في كافة البطولات التي ينافس خلالها سواء الدوري الممتاز أو كأس مصر أو بطولة إفريقيا.
وتعليقًا على مشاركة كريم فؤاد في جزء من المباراة كظهير أيسر، قال قمصان: «كريم لاعب مميز جدا ويؤدي بشكل رائع في المباريات الأخيرة، ويمكنه اللعب في أكثر من مركز كما لعب اليوم كظهير أيسر.. هذا يمنحه خبرات كبيرة».
واختتم قمصان تصريحاته قائلًا إن الفريق أغلق صفحة مباراة الطلائع ويبدأ من غد الاستعداد للمباراة المقبلة أمام غزل المحلة، وأكد أن الدوري أصبح صعبًا للغاية، نظرًا لأن جميع الفرق تنافس بقوة وتركز على تحقيق نتائج جيدة، ولكن الأهلي يسير خطوة بخطوة ويستعد لكل مباراة بشكل جيد، في ظل رغبته القوية في استعادة لقب الدوري الممتاز.