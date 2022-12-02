الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

قمصان: الأهلى حقق فوزًا مهمًّا على طلائع ‏الجيش

سامي قمصان
سامي قمصان

أكد سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن مواجهة طلائع الجيش ‏التي أقيمت مساء اليوم على استاد الأهلي في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز ‏كانت صعبة للغاية، إلا أن الفريق نجح في تحقيق هدفه من المباراة وهو الفوز وحصد النقاط ‏الثلاث واعتلاء صدارة الدوري. ‏

وقال قمصان: «لم نبدأ مباراة الطلائع بالشكل الأمثل، ولكن الأداء تحسن بشكل كبير مع بداية ‏الشوط الثاني بعد تعليمات مارسيل كولر المدير الفني للفريق للاعبين بين الشوطين، والتي ‏طالبهم خلالها بالهدوء في الشق الهجومي والقتال داخل الملعب وأن يكون لديهم إصرار على ‏تحقيق الفوز».‏

وأوضح المدرب العام أن كولر مدرب مميز للغاية ولديه خبرات كبيرة، كما أنه يهتم بكافة ‏التفاصيل ويركز بشدة على تطور مستويات اللاعبين، متمنيًا أن يحقق الأهلي تحت قيادته ‏نتائج مميزة في كافة البطولات التي ينافس خلالها سواء الدوري الممتاز أو كأس مصر أو ‏بطولة إفريقيا.‏

وتعليقًا على مشاركة كريم فؤاد في جزء من المباراة كظهير أيسر، قال قمصان: «كريم لاعب ‏مميز جدا ويؤدي بشكل رائع في المباريات الأخيرة، ويمكنه اللعب في أكثر من مركز كما لعب ‏اليوم كظهير أيسر.. هذا يمنحه خبرات كبيرة».‏

واختتم قمصان تصريحاته قائلًا إن الفريق أغلق صفحة مباراة الطلائع ويبدأ من غد الاستعداد ‏للمباراة المقبلة أمام غزل المحلة، وأكد أن الدوري أصبح صعبًا للغاية، نظرًا لأن جميع ‏الفرق تنافس بقوة وتركز على تحقيق نتائج جيدة، ولكن الأهلي يسير خطوة بخطوة ويستعد ‏لكل مباراة بشكل جيد، في ظل رغبته القوية في استعادة لقب الدوري الممتاز.‏

سامي قمصان الاهلى الأهلى ضد طلائع الجيش الدورى المصرى

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المنصورة الجديدة

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