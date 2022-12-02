لا يفوتك هذا المساء|كواليس حوار الرئيس السيسى والفلاحين بقرية «الحصص».. و«الأرصاد» تُعلن تفاصيل طقس الأسبوع

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث التي رصدها «الدستور» على مدار الساعات القليلة الماضية، نرصد موجزها لكم في نشرة أخبار «لا يفوتك هذا المساء».

مصر بلا مناطق عشوائية غير آمنة نهاية 2022 بتكلفة 63 مليار جنيه

جهود كبيرة متواصلة تبذلها مختلف أجهزة الدولة المعنية فى ملف تطوير المناطق العشوائية، سواء غير الآمنة أو غير المخططة أو الأسواق العشوائية، بتكليفات ومتابعة دائمة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يولى هذا الملف اهتمامًا كبيرًا منذ توليه الحكم فى ٢٠١٤.

وكُللت هذه الجهود بنجاح كبير، من خلال إقامة مشاريع إسكان بديلة ومجتمعات عمرانية جديدة فى مختلف محافظات الجمهورية، ونقل سكان المناطق العشوائية إليها، ما كان لها مردود إيجابى كبير على هؤلاء السكان، خاصة ما يتعلق بتوفير حياة آدمية كريمة لهم، بعد ما عانوه من تهميش وانعدام خدمات وتهديد بالخطر الدائم على مدى سنوات طويلة. لقراءة الموضوع كامل اضغط هنــــــــــــا.

انخفاض فى الرؤية وشبورة مائية.. «الأرصاد» تكشف طقس الأسبوع

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 3 ديسمبر إلى الخميس 8 ديسمبر 2022، حيثُ يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة في بيان لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى انخفاض في الرؤية الأفقية وشبورة مائية، حيثُ تعد هذه هي سمة الأيام المقبلة. لقراءة الموضوع كامل اضغط هنــــــــــــا.

الباز يكشف كواليس حوار الرئيس السيسى والفلاحين بقرية «الحصص»

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي زار قرية الحصص لعدة أسباب، أهمها أن هذه القرية تقريبًا انتهت فيها مشروعات "حياة كريمة" وتحولت إلى قرية نموذجية.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع عبر قناة "النهار"، أن الرئيس السيسي تحدث من قبل وقال إن المسئولين سينزلون للقرى بأنفسهم لمتابعة مشروعات "حياة كريمة"، منوهًا إلى أن زيارة الرئيس لقرية "الحصص" هو لتنفيذ وعد قطعه أمام الناس، وتؤكد مدى اهتمام الدولة بمشروعات حياة كريمة. لقراءة الموضوع كامل اضغط هنــــــــــــا.

«التضامن» تواصل صرف «تكافل وكرامة»

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الجمعة، صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، عبر ماكينات الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وذكرت وزارة التضامن أنه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد ارتفع عدد المستفيدين من الدعم النقدي لـ5.2 مليون أسرة، ويتم تمويل 4,6 مليون أسرة من موازنة الدولة، والتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يتحمل تكاليف 600 ألف أسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الداعمة لأنشطة الدعم النقدي تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية. لقراءة الموضوع كامل اضغط هنــــــــــــا.

كيروش لـ«الدستور»: إيران ودع المونديال لـ«أسباب سياسية»

رد البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى السابق للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، على الانتقادات التى يتعرض لها فى مصر، خلال مشاركته فى المونديال على رأس القيادة الفنية لمنتخب إيران، الذى ودع البطولة من دور المجموعات.

وقال «كيروش»، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن غالبية المشجعين المصريين الذين التقاهم فى الأماكن العامة لا يفكرون هكذا، بل على العكس تمامًا يوجهون له الشكر على العمل المميز الذى قدمه رفقة منتخب «الفراعنة». لقراءة الموضوع كامل اضغط هنــــــــــــا.

ضبط مدير مخزن حجب 11 طن سلع غذائية عن التداول فى الجيزة

ألقت إدارة مباحث التموين بالجيزة القبض على مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، لقيامه بتجميع وحجب واحتكار 11 طن دقيق وسكر وزيت طعام، لبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

تلقى اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد يحيى زغلول، رئيس مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق والسكر وزيت طعام داخل المخزن لبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة. لقراءة الموضوع كامل اضغط هنــــــــــــا.