كيروش لـ«الدستور»: إيران ودع المونديال لـ«أسباب سياسية»

رد البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى السابق للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، على الانتقادات التى يتعرض لها فى مصر، خلال مشاركته فى المونديال على رأس القيادة الفنية لمنتخب إيران، الذى ودع البطولة من دور المجموعات.

وقال «كيروش»، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن غالبية المشجعين المصريين الذين التقاهم فى الأماكن العامة لا يفكرون هكذا، بل على العكس تمامًا يوجهون له الشكر على العمل المميز الذى قدمه رفقة منتخب «الفراعنة».

وأضاف «كيروش»: «فى مصر لا يمكنك إرضاء الجميع، خاصة بعض الأشخاص الذين لديهم أجندات ومصالح شخصية، وهؤلاء هم من يوجهون لى النقد دائمًا».

وعن تجربته مع إيران فى مونديال قطر، وسبب خروجه المبكر، قال المدرب البرتغالى: «أعتقد أن مباراة إنجلترا لم نكن مستعدين لها من الناحية الذهنية، بسبب كثرة الأزمات والضغوط التى يعانى منها اللاعبون فى إيران».

وأضاف: «الأزمات السياسية أثرت بالسلب على مشوارنا فى البطولة، خاصة فى المباراة الأولى، لكننا قاتلنا وحاولنا الفصل بين تلك الأزمات الخارجية، والتركيز على تحقيق الهدف داخل الملعب».

وكشف عن مستقبله عقب الرحيل عن إيران، قائلًا: «حاليًا لا أفكر فى شىء سوى الحصول على راحة وإعادة ترتيب الأوراق مرة أخرى».