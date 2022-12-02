«التضامن» تواصل صرف «تكافل وكرامة»

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الجمعة، صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، عبر ماكينات الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وذكرت وزارة التضامن أنه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد ارتفع عدد المستفيدين من الدعم النقدي لـ5.2 مليون أسرة، ويتم تمويل 4,6 مليون أسرة من موازنة الدولة، والتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يتحمل تكاليف 600 ألف أسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الداعمة لأنشطة الدعم النقدي تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية.

الأوراق المطلوبة لصرف الدعم «تكافل وكرامة»

صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج/ الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

وأكدت وزارة التضامن أنها تدعم مصروفات الطلاب والطالبات في مدارس المجتمع بالجمعيات الأهلية، إضافة إلى توفير دعم غذائي ونقدي للأسر الأولي بالرعاية، من أسر هؤلاء الأطفال، إيمانًا منها بأهمية التعليم الذي يعد من أهم ركائز التنمية.

الفئات المستحقة للدعم

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة، وهم الأسرة، فئة الطفل، المرأة، وفئة ذوي الإعاقة، المسنين، الشباب.

ويعد برنامج تكافل وكرامة أحد برنامـج التحويلات النقدية المشروطة وأطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، حيث يوفر معاشًا للأسر المحتاجة لمساعدتهم على أعباء الحياة المادية.