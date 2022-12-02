الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الباز يكشف كواليس حوار الرئيس السيسى والفلاحين بقرية «الحصص»

د. محمد الباز
د. محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي زار قرية الحصص لعدة أسباب، أهمها أن هذه القرية تقريبًا انتهت فيها مشروعات "حياة كريمة" وتحولت إلى قرية نموذجية.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع عبر قناة "النهار"، أن الرئيس السيسي تحدث من قبل وقال إن المسئولين سينزلون للقرى بأنفسهم لمتابعة مشروعات "حياة كريمة"، منوهًا إلى أن زيارة الرئيس لقرية "الحصص" هو لتنفيذ وعد قطعه أمام الناس، وتؤكد مدى اهتمام الدولة بمشروعات حياة كريمة.

ولفت محمد الباز، إلى أن مشروع "حياة كريمة" بعث الأمل في نفوس سكان القرى، متابعًا: "الناس كانت تعبانة، وعايشة بدون أمل في المستقبل، وعشان كده الدولة كان لازم تتدخل وتصلح حياة الناس".

وأردف: "حوار الرئيس مع الفلاحين في قرية شربين أراه من أهم الحوارات التي حدثت في السنوات الأخيرة، عشان الناس بتتكلم في مصر بفطرتها، وأول الحديث الناس كانت بتدعي للرئيس، وبعدين الرئيس فتح الحوار وقال عاوزين حاجة؟ وبتزرعوا أرز؟، فالفلاحين قالوا: ممكن يبقى عندنا إنتاجية أكبر بس التقاوي والكيماوي يتوفروا".

وتابع: "الرئيس سمع الكلام، وأوضح لهم أسباب قلة التقاوي، وهنا الناس بدأت تتفهم الأمر".

محمد الباز عبد الفتاح السيسي حياة كريمه اخر النهار قرية الحصص

رئيس التحرير

وائل لطفي

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