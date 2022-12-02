انخفاض في الرؤية وشبورة مائية.. «الأرصاد» تكشف طقس الأسبوع

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 3 ديسمبر إلى الخميس 8 ديسمبر 2022، حيثُ يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة في بيان لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى انخفاض في الرؤية الأفقية وشبورة مائية، حيثُ تعد هذه هي سمة الأيام المقبلة.

وأوضحت امتداد المرتفعات الجوية السطحية والعلوية على شمال أفريقيا؛ حيث تعمل على استقرار الأحوال الجوية وتتكون الشبورة المائية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد خلال ساعات الصباح الباكر.

أما عن حالة الطقس: فيسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر ومعتدل الحرارة نهارًا حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 24 درجة ويكون حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال هذا الوقت من العام حيث من المتوقع أن تسجل أسوان 27 درجة.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: «تبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية».

كما تنحصر فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق محدودة من السواحل الغربية وسواحل شمال الدلتا، ويسود طقس مائل للبرودة صباحًا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ونصحت الهيئة المواطنين؛ باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار المتوقعة، لافتة إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية قد تشهدها البلاد اعتبارًا من منتصف الأسبوع المقبل، على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكُبرى.