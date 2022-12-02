الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

التشكيل الرسمى لمباراة البرازيل والكاميرون فى مونديال 2022

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل

أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، التشكيل الرسمي الذي سيخوض مباراة الكاميرون اليوم ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس العالم قطر 2022.

ويلتقي منتخب البرازيل مع الكاميرون على ملعب "لوسيل" في مونديال قطر 2022.

وضمنت البرازيل التأهل لدور الـ16 وتتصدر بـ6 نقاط، تليها سويسرا بـ3 نقاط، ثم نقطة واحدة للكاميرون وصربيا في المركزين الثالث والرابع.

وجاء تشكيل منتخب البرازيل أمام الكاميرون على النحو الآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: داني ألفيس، ميليتاو، بيرمر، تيليس.

خط الوسط: فابينيو، فريد.

خط الوسط المهاجم: أنتوني، رودريجو، مارتينيلي.

خط الهجوم: جيسوس.

تشكيل الكاميرون أمام البرازيل

أعلن ريجوبيرت سونج، المدير الفني لمنتخب الكاميرون، التشكيل الذي سيخوض مباراة أمام البرازيل.

وجاء تشكيل البرازيل على النحو الاتي:

حراسة المرمى: دايفس إيباسي.

الدفاع: كولينز فاي، رودولف إيبوس، كريستوفر ووه، نوهو تولو.

خط الوسط: بيير كوندي، مومي نجامولو، تشوبو موتينج.

خط الهجوم: بريان مبيومو، مومو ناجامولو، فينسنت أبو بكر.

منتخب البرازيل منتخب الكاميرون كأس العالم 2022 مونديال قطر 2022

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