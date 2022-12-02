الجمعة 02 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الفيشاوى ينتهى من تصوير مشاهد «رهبة»

الفيشاوي
الفيشاوي

انتهى الفنان أحمد الفيشاوي وفريق العمل من تصوير مشاهد فيلم "رهبة"، ليدخل مرحلة المونتاج بإشراف المخرج رضا عبد الخالق استعدادًا لطرحه العام المقبل.

ويعكف "رضا" خلال الأيام الحالية على وضع اللمسات الأخيرة لبدء مونتاج وماكساج العمل، ليجتمع بالجهة المنتجة والموزعة بعد ذلك للاستقرار على موعد طرح العمل العام المقبل، سواء موسم منتصع العام أو صيف 2023، وجمعت المشاهد الأخيرة بين الفيشاوى ونسرين أمين وثراء جبيل وسما إبراهيم.

فيلم "رهبة" سيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق وبطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدى شعبى حيث يجسد الفيشاوى شخصية شاب من منطقة شعبية يدعى "سيد" ويخاف منه الجميع ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل مع أهل المنطقة.

مؤخرًا عرض لأحمد الفيشاوي في السينمات، فيلم "الدعوة عامة" تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى "كيمز" ومن إخراج وائل فرج، وشارك فى بطولته إلى جانب محمد عبد الرحمن توتا، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.

العام المقبل فيلم رهبة فيلم مخرج مونتاج العمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

مصرع عروسين إثر تسرب الغاز الطبيعى داخل منزلهما فى المنيا

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائهما فى انقلاب سيارة بمصرف ببنى سويف

غدًا.. محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين فى «الانضمام لجماعة إرهابية»

فحص منزل بحى السلام إثر سقوط سلم بالدور الثالث فى الإسماعيلية

العائدون لأبراج السكن البديل بماسبيرو يتحدثون عن الإجراءات.. و«الإسكان» ترد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الخال والد

محمد عبدالعزيز

الحضور فى الوقت المناسب.. منتدى مصر للإعلام

د هند جاد

المليار الذهبى.. جريمة إنسانية تفوق جرائم الحروب

مدحت بشاى

صلاح فضل.. الناقد المفكر التنويرى

عبد الرحيم طايع

احترام كرة القدم!

د. محمد عفيفي

صلاح الدين الأيوبى فى الدراما المصرية

ماجد حبته

منصورة جديدة.. وحلم قديم

أحمد غنام

منتدى مصر للإعلام.. «لدىّ حلم»

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

بتكلفة ضخمة.. إسرائيل ترسل 4 سيارات إسعاف مضادة للرصاص إلى أوكرانيا «صور»

الجيش الإسرائيلى يقتحم نابلس لاعتقال أحد عناصر «عرين الأسود»

وزير المياه الفلسطينى: إسرائيل التحدى الأكبر للأمن المائى العربى