الفيشاوى ينتهى من تصوير مشاهد «رهبة»

انتهى الفنان أحمد الفيشاوي وفريق العمل من تصوير مشاهد فيلم "رهبة"، ليدخل مرحلة المونتاج بإشراف المخرج رضا عبد الخالق استعدادًا لطرحه العام المقبل.

ويعكف "رضا" خلال الأيام الحالية على وضع اللمسات الأخيرة لبدء مونتاج وماكساج العمل، ليجتمع بالجهة المنتجة والموزعة بعد ذلك للاستقرار على موعد طرح العمل العام المقبل، سواء موسم منتصع العام أو صيف 2023، وجمعت المشاهد الأخيرة بين الفيشاوى ونسرين أمين وثراء جبيل وسما إبراهيم.

فيلم "رهبة" سيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق وبطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدى شعبى حيث يجسد الفيشاوى شخصية شاب من منطقة شعبية يدعى "سيد" ويخاف منه الجميع ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل مع أهل المنطقة.

مؤخرًا عرض لأحمد الفيشاوي في السينمات، فيلم "الدعوة عامة" تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى "كيمز" ومن إخراج وائل فرج، وشارك فى بطولته إلى جانب محمد عبد الرحمن توتا، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.