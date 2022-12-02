الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يوزع تقاوى الشعير على المزارعين بقرية الزوايدة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، بتوزيع تقاوي الشعير على عدد من المزارعين بكمية شيكارة وزن 30 كجم لكل فدان، وذلك من مخزن  المعونة الغذائية والتقاوى بقرية الزوايدة بمدينة برانى مع بدء توزيع كمية 50 طنًا على المزارعين بغرب مطروح من جهاز مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، موجهًا بضرورة العدالة في التوزيع. 

جاء ذلك بعد أداء محافظ مطروح، صلاة الجمعة اليوم، بمسجد محطة شماس بقرية شماس بمدينة براني غرب مطروح، بحضور النائب جمال الشورى، عضو مجلس النواب والعميد ياسر عامر، رئيس مدينة برانى والعمدة عبدالله الزيات، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي التجمع. 

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وفي خطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، تناول التأكيد على أهمية بنيان الأمة يقوم على الرحمة والأخوة والحفاظ على الحقوق والصلة والترابط مع الالتزام بحسن التعامل والحدود والشرائع حفاظًا على المجتمع وسلامة واستقرار الأمة. 

وأكد محافظ مطروح، لأهالي قرية شماس، تلبية مطالب أهالي المنطقة، مشددًا على أنه سيتم استكمال مشروعات مبادرة" حياة كريمة"، التي كانت قرية شماس ضمن المرحلة الأولى، حيث تمت الموافقة على إدراج استكمال باقي مشروعات الـ ٦ قرى للعام الثاني للمرحلة الأولى بالمبادرة.

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التنمية الشاملة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عمد ومشايخ مطروح مبادرة حياة كريمة محافظ مطروح توزيع تقاوي الشعير

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