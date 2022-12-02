الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عروسين إثر تسرب الغاز الطبيعى داخل منزلهما فى المنيا

أرشيفية
أرشيفية

لقي عروسان مصرعهما، اليوم الجمعة، اختناقًا بسبب تسرب الغاز الطبيعي داخل منزلهما، في قرية دلجا، التابعة لمركز ديرمواس بالمنيا.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود إشارة من مأمور مركز شرطة ديرمواس، تتضمن وصول "جمال.ح" 27 عامًا عامل، وزوجته "زينب. ع" 25 عامًا ربة منزل، إلى المستشفى المركزي في حالة سيئة، وتوفيا أثناء محاولة إسعافهما.

كشفت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن المتوفيين حديثا الزواج، إذ تم عقد قرانهما قبل نحو أسبوع، وقد لقيا مصرعهما بسبب استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون، الناتج عن الغاز الطبيعي الذي تسرب داخل منزلهما في قرية دلجا التي تقع غرب مركز ديرمواس.

تم تحرير المحضر اللازم، ونقل الجثتين لمشرحة المستشفى العام، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وقررت ندب مفتش صحة مركز ديرمواس لتوقيع الكشف الطبي على الجثتين وتحديد أسباب الوفاة.

عروسان ثاني أكسيد الكربون تسرب الغاز الطبيعي ديرمواس المنيا الأجهزة الأمنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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