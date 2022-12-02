الآن.. أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2022 كاملة

أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2022 كاملة يرتفع البحث عنها حيث انطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في صرف المقررات التموينية لمن معهم البطاقات التموينية الخضراء، عبر المنافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية، من أول من شهر ديسمبر الحالي.

أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2022 كاملة

ومن هذا الجانب، لا يوجد زيادات ملحوظة في أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2022 كاملة، بل تم إضافة سلعة جديدة على قائمة المقررات التموينية وهي علبة “مرقة دجاج”، لتبلغ عدد السلع إلى 31 سلعة.

1- سكر معبأ كجم يصل سعرها 10.5 جنيه.

2 – زيت خليط 800 مللي يصل سعرها 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم يصل سعرها 10.50 جنيه.

4- مكرونة 800 جم يصل سعرها 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم يصل سعرها 5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم يصل سعرها 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم يصل سعرها 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم يصل سعرها 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم يصل سعرها 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم يصل سعرها 3.50 جنيه.

11- صلصة 300 جم يصل سعرها 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا يصل سعرها 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا يصل سعرها 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم يصل سعرها 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جم يصل سعرها 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم يصل سعرها 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم يصل سعرها 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم يصل سعرها 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125 جم يصل سعرها 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم يصل سعرها 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي يصل سعرها 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم يصل سعرها جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم يصل سعرها جنيهين.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم يصل سعرها جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة يصل سعرها جنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع يصل سعرها جنيهين.

27- بسكويت تومورو يصل سعرها 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو يصل سعرها 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا يصل سعرها جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم يصل سعرها 3 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات يصل سعرها 5.25 جنيه.

اقرأ أيضا: