تصدرت أنواع نوات الإسكندرية 2023 مؤشرات البحث على الإنترنت والسوشيال ميديا من قبل العديد في الساعات الأخيرة.



جدول نوات الإسكندرية 2023

وترتفع عمليات البحث مؤخراً عقب دخول فصل الشتاء لعام 2022 عبر الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر شهرة واستخداماً “جوجل” من قبل عشاق السفر إلى الإسكندرية وأهلها لمعرفة أنواع نوات الإسكندرية 2023 المقبلة.

وتزامناً مع اهتمام أهل محافظة الإسكندرية، يرصد لكم موقعنا “الدستور” خلال السطور التالية مواعيد نوات الإسكندرية 2023، بحسب ما أعلنته محافظة الإسكندرية، وإلكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

نوات الإسكندرية شهر ديسمبر 2022

1 - نوة الفيضة الصغرى تبدأ 19 ديسمبر وتستمر 5 أيام متواصلة وهي ممطرة أيضا، ويصاحبها ارتفاع أمواج.

2 - نوة عيد الميلاد، التي تتزامن مع عيد الميلاد المجيد حسب التوقيت الغربي، وذلك في 25 ديسمبر، وتستمر لمدة يومان على الإسكندرية وتكون شديدة الأمطار.

3 - نوة رأس السنة، التي تعد آخر نوات العام وبداية نوات العام الجديد كونها تستمر 4 أيام.

أشهر نوات الإسكندرية 2023

1 - نوة الفيضة الكبرى، 12 يناير وتستمر 6 أيام ويتبعها نوة جديدة.

3 - نوة الغطاس التي تتزامن مع ليلة عيد الغطاس وتكون يوم 18 يناير، وتستمر لمدة 3 أيام.

4 - نوة الكرم، 28 يناير، وسميت بهذا الاسم بسبب غزارة الأمطار خلالها، وتستمر 7 أيام.

5 - نوة الشمس الصغرى، 18 فبراير، وتستمر 3 أيام.

6 - نوة السلوم، 2 مارس وتستمر لمدة يومين.

7 - نوة الحسوم، 9 مارس لمدة 7 أيام.

8 - نوة الشمس الكبرى، 18 مارس وتستمر لمدة يومين.

9 - نوة عوة أو برد العجوزة هى آخر النوات التي تتعرض لها محافظة الإسكندرية في موسم فصل الشتاء، التي تستمر لمدة 6 أيام.