الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

جدول مواعيد نوات الإسكندرية 2023 ومدة استمرارها

نوة
نوة

شهر فقط ويبدأ عام 2023 ويبدأ معه موسم نوات الإسكندرية مع بداية فصل الشتاء، ويهتم العديد من الأشخاص بالإطلاع على النواة سواء من الأشخاص العاديين أول الصيادين والعاملين في البحار بمواعيده، ولذلك تصدر موعد نوات الأسكندرية عمليات البحث بمحرك "جوجل" الشهير.

مواعيد نوات الإسكندرية 2023

ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور مواعيد نوات الأسكندرية 2023 للتعرف حالة البحر من ارتفاع للأمواج وسرعة وقوة الرياح وتساقط الأمطار أيضًا:

نوة عيد الميلاد: تكون على المدينة الساحلية في 28 ديسمبر، وتستمر لمدة يومين يصاحبها رياح غربية شديدة الأمطار.

نوة رأس السنة: وتأتي نوة رأس السنة في 2 يناير، وتستمر لمدة  4 أيام، وتصحبها رياح غربية ممطرة.

نوة الفيضة الكبرى: تكون في 12 يناير، وتستمر لمدة 6 أيام، يصاحبها رياح جنوبية غربية وتكون شديدة الأمطار.

نوة الغطاس: تكون مع احتفالات الغطاس في 19 يناير، وتكون 3 أيام، ويصاحبها رياح غربية ممطرة.

نوة الكرم: وهي في 28 يناير وتستمر لمدة 7 ايام  ويصاحبها رياح غربية وتكون شديدة الأمطار.

جدول مواعيد نوات الإسكندرية 2022-2023 وحالة البحر وقوة الرياح المصاحبة لها

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جدول نوات الأسكندرية 2023

نوة الشمس الصغيرة: وتأتى في 18 فبراير، وتستمر لمدة 3ايام، ويصاحبها رياح غربية وتكون شديدة الأمطار.

 

نوة السلوم: تكون في 2مارس تستمر لمدة يومين يصاحبها رياح جنوبية غربية ممطرة.

 

نوة الحسوم: وتأتي في 9 مارس، وتستمر لمدة 7 أيام يصاحبها رياح جنوبية غربية، وتكون ممطرة غالبًا.

 

نوة الشمس الكبيرة: تأتي في 18 مارس، لمدة يومين ويصاحبها رياح شرقية.

 

نوة عوة وبرد العجوزة: في 24 مارس وتستمر لمدة 6 أيام، يصاحبها رياح شرقية.

 

رياح الخماسين 2023: في 23 أبريل وتكون لمدة يومين، ويصاحبها رياح شرقية ساخنة.

 

رياح النقطة: 18 يونيو، وتستمر لمدة يومين، يصاحبها رياح شرقية ساخنة.

مواعيد نوات الإسكندرية 2023 نوات الإسكندرية موسم نوات الإسكندرية نوة عيد الميلاد رأس السنة نوة الغطاس نوة الكرم نوات الإسكندرية 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

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