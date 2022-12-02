متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات «حياة كريمة» فى بنى سويف

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، شمال بني سويف، عددًا من الجهود الميدانية في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لرؤساء الوحدات المحلية، بالعمل المستمر والتواصل الميداني للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن والقرى، والإشراف على تنفيذ المشروعات الخدمية وتوفير أوجه الدعم اللازم لتيسير الأعمال وسرعة الانتهاء منها، ومتابعة منظومة النظافة والتجميل والكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع علي يوسف، رئيس المدينة، جهود قطاع النظافة، التي تمثلت في تنفيذ حملة لرفع القمامة والمخلفات والأتربة بمناطق متفرقة من مدينة ناصر، شملت شوارع فاطمة الزهراء وبين السورين وشجرة الدر وجمال عبدالناصر وشارع المستودع وشارع أبوبكر والمناطق السكنية ومداخل المدينة، وقد أسفرت عن جمع 65 طن مخلفات، هذا بالإضافة إلى جمع مخلفات المنازل بقرية إشمنت وبني عدي والرياض والزيتون.

في حين واصلت الوحدة والمجالس القروية توفير الدعم الكامل لإزالة أي معوقات، لسرعة الانتهاء من كافة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والوقوف على نسب التنفيذ، إذ تم متابعة عدد من المشروعات بقرية بهبشين، منها الانتهاء من إنشاء المجمع الزراعي، الذي تم تنفيذه على مساحة 335 مترا، وجارٍ تسليم المبنى، واستمرار أعمال الباكيات الخاصة بالموقف النموذجي للقرية وبناء السور الخارجي على مساحة نصف فدان، بجانب متابعة استمرار أعمال السور الخارجي للسوق المطورة للقرية على مساحة فدان.