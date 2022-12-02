أحمد عمر هاشم خطيبًا.. التليفزيون ينقل صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

يلقي الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خطبة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر الشريف، حول "محبة الأوطان"، وينقلها التليفزيون المصري، ويتلو قرآن الجمعة القارئ الشيخ فاروق ضيف.

وغاب الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، عن منبر الجامع الأزهر عدة أشهر، بعد تعرضه لوعكة صحية، لازم على إثرها الفراش.

وينقل التليفزيون المصري على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف، ويتلو القرآن الشيخ فاروق ضيف.

وكرّم مجلس جامعة الأزهر، أمس، الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، رئيس الجامعة الأسبق، لجهوده في خدمة الدعوة الإسلامية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وأكد الدكتور سلامة داود أن مجلس الجامعة يسعد بتكريم الدكتور أحمد عمر هاشم، خاصة أنه من العلماء المشهود لهم في مجال علم الحديث، والذين لهم بصمات واضحة في نشر العلم ونفع البشرية، وقد اختص الأزهر بنجوم زاهرة أثرت في مشارق الأرض ومغاربها فأكرمها الله ببركة العمر وطيب الذكر، ومنهم عالمنا الجليل الذي اشتهر بنبوغه منذ صغره؛ ففاق أقرانه فصار خطيبًا مفوهًا.

في سياق آخر، يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة، اليوم، تحت عنوان "حق الزمالة والجوار"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف فى وقت سابق، ضمن مبادرة "حق الوطن"، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأن يكون وقت الخطبتين الأولى والثانية فى حدود 10 دقائق.

ونشرت وزارة الأوقاف، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، ترجمة موضوع الخطبة اليوم "حق الزمالة والجوار"، إلى عدة لغات أجنبية بالإضافة إلى لغة الإشارة.