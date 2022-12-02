لاعب الزمالك: زيارة الرئيس لنادى شربين صنعت حالة من البهجة

تحدث الكابتن أحمد صالح لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، عن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى نادي شربين بمحافظة الدقهلية، خلال افتتاحه مدينة المنصورة الجديدة، موضحاً أن هذه الزيارة تسببت في حالة من الفرحة والبهجة.

وأكد «صالح» خلال حواره بـ«برنامج 8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي»، إلى ضرورة أن يحافظ اللاعب على حالته الصحية والبدنية، حتى يصل لما يرغب فيه، فاللاعب إذا اهتم بالحالة البدنية سيصبح مثل العالمي محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي.

وعن المنتخبات العربية في كأس العالم، قال لاعب الزمالك السابق، إن المنتخبات العربية قدمت مباريات مميزة في كأس العالم، والجميع كان يتمنى تواجد المنتخب المصري، مضيفاً أن الجميع شاهد المباراة المميزة للمنتخب السعودي أمام الأرجنتين والفوز، وبعد ذلك المباراة الأخيرة أمام المكسيك، لم يقدم الأفضل وخرج المنتخب بعد الخسارة.

وعن المنتخل الأفضل، أكد أن منتخب المغرب هو الأفضل والأقوى، ويعتبر من أفضل المنتخبات في البطولة، وتقدم في مجموعته وأصبح الأول على المجموعة بـ 7 نقاط، مشيرا إلى أن الجميع يتوقع أن يصل المنتخب المغربي لـ مراكز متقدمة، والمغرب، بعد التعادل في المباراة الأولي، فاز في المباراة الثانية على بلجيكا، وفاز أمس بنتيجة 2-1.

وزار الرئيس عبدالفتاح السيسي نادى شربين الرياضي ومشروع كابيتانو مصر خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، واستمع الرئيس خلال الجولة إلى عدد من الناشئين الرياضيين بالنادي.

ووجه الرئيس السيسي رسالة إلى الناشئين قائلًا لهم: «المهارات هي الأساس في كرة القدم إلى جانب اللياقة البدنية الهائلة»، مضيفًا أنهم سيلعبون في المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تفقد الرئيس السيسي قرية الحصص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية؛ وذلك للوقوف على نسب تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة.

وشملت الجولة التفقدية زيارة الرئيس لمدرسة الحصص الابتدائية ومجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي، وجاء ذلك بحضور ممثلي مؤسسة «حياة كريمة» وعددٍ من متطوعيها وأهالي القرية.