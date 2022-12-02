إحباط محاولة تهريب كمية من زيوت الشيش الإلكترونية بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم (٢) بمطار القاهرة الدولي، برئاسة مصطفى حلمي الجندي، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من زيوت الشيش الإلكترونية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وفى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط طيران الجزيرة، اشتبه محمود أحمد عبدالمطلب، مأمور اللجنة الجمركية، في راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لقصر مدة السفر وتردد الراكب.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة خالد محمد محمد عبدالرحمن، مأمور الفحص بالأشعة، تحت إشراف محمد موافي رئيس قسم الفحص، فأفاد بوجود كثافات متماثلة داخل حقائب الراكب.

وبالعرض على عمرو عبدالعزيز العميري، مدير إدارة الحركة والمشرف على العمل بصالة الخط الأخضر، قرر تكليف أحمد حمدي عبدالعال، مأمور الجمرك، لتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود ٥٢٤ زجاجة زيت للشيش الإلكترونية.

وقرر الدكتور أحمد سعد عبدالمطلب، مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى برقم ١٥٨ لسنة ٢٠٢٢ وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.