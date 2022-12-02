الجمعة 02 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير هندي: مصر من أفضل 5 وجهات للسفر بميزانية منخفضة

أرشيفية
أرشيفية

رشح موقع" nenow" الهندي، مصر من ضمن أفضل 5 وجهات ودول سياحية للسفر إليها بميزانية محدودة ولا تتطلب الكثير من التكاليف.

وقال الموقع تشتهر مصر بأهراماتها الشهيرة وهذا كل ما يذهب إليه الناس ومع ذلك، فإن  مصر لديها الكثير لتقدمه لاسيما مع تنوع مطبخها، فضلا عن انها تناسب تماما الميزانية المنخفضة.

ومع ذلك حتى بالنسبة للهنود، فإن أفضل وقت لزيارة مصر هو خلال فصل الشتاء حيث الحرارة المعتدلة للتمتع بالتاريخ والثقافة الغنية.

وقال الموقع قد يكون التخطيط لعطلة دولية أمرًا شاقًا وهذا في الغالب أمر قد يضر بالميزانية لأنه قد يكون مكلفًا للغاية، ولطالما كانت المشكلة الأساسية في العثور على بلد دولي للسفر يكون جميلًا وودودًا للميزانية.

ومن بين الوجهات الأخرى التي رشحتها الصحيفة جاءت الدول التالية.

- فيتنام

 وجهة لا بد من زيارتها إذا كنت تخطط لرؤية شكل جنوب شرق آسيا. يمكن الوصول إلى الدولة التي ليست بعيدة جدًا عن شرق الهند عبر رحلات جوية رخيصة جدًا.

لاوس

يحلم كل شخص بزيارة تايلاند مرة واحدة على الأقل ، لكن يفوت الكثيرون وجهة جميلة فوق تايلاند وهي لاوس، تشتهر البلاد بالتضاريس الجبلية وتدفق نهر ميكونغ العظيم ، وتضم البلاد شلال فا فنغ ، وهو الأكبر في جنوب شرق آسيا.

- قيرغيزستان

دولة أخرى على القائمة هي قيرغيزستان في آسيا الوسطى، إنه بالتأكيد يتمتع بجمال طبيعي هائل وزيارة لا بد من زيارتها لمدمني الأدرينالين الذين يحبون الرحلات.

-  المجر

بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في السفر إلى أوروبا بميزانية محدودة ، فإن المجر هي وجهتك، وهي مدرجة في قائمة أفضل 10 دول تزورها في القارة، توصف "مدينة الأضواء" بودابست بأنها منافسة قوية لباريس وحتى براغ.

مصر وجهات دول سياحية ميزانية محدودة التكاليف

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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