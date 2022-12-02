الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تموين الغربية يوفر أرز بسعر 15 جنيه للكيلو فى زفتى

أرز
أرز

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بقيادة المهندس محمد أبو هاشم، توزيع 10 أطنان أرز فاخر لأهالي ومواطني مركز ومدينة زفتي، بمعدل 5 كيلو للفرد بسعر 15 جنيها للكيلو، بالتعاون مع بعض التجار أصحاب الماكن المُرخصة، وبالتنسيق مع مديرية التموين، وتحت إشراف محافظة الغربية.

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وأطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، مجموعة من السيارات المتنقلة في الميادين الرئيسية بالقاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، لطرح الأرز الأبيض الفاخر بسعر مخفض للمواطنين دون التقيد ببطاقة التموين، من أجل سد حاجة المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة.

 

وقامت عدد من مديريات التموين بالمحافظات، بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة توفير السلع الأساسية للمواطنين، خاصة لغير الحاملين للبطاقات التموينية، بتوزيع عدد من السيارات المتنقلة في الشوارع والميادين لطرح سلعة الأرز بالأسعار الرسمية وهي 12 جنيها للكيلو السائب، و15 جنيها للكيلو المعبأ، كما يتم أيضا توفير الأرز على بطاقات التموين بسعر 10.5 جنيه للكيلو. 

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وأكد وكيل الوزارة، أنه تم ضخ أطنان من شكائر الأرز الأبيض الفاخر، إذ تزن الشيكارة 25 كيلو جرام ويتم بيعها للمواطنين بسعر 300 جنيها، مع توفير أكياس الأرز المعبأ أيضا، عبر سيارات متنقلة، والمجمعات الحكومية والتجار المرخصية في كافة أنحاء المحافظة.

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وأعلنت مديرية التموين بالغربية عن طرح 10 أطنان أرز أبيض للبيع على الجمهور، تحت إشراف المهندس أحمد إبراهيم حسن، وكيل المديرية، بالتنسيق مع مدير إدارة تموين زفتي، ومدير إدارة تموين المحلة، ورئيس مركز ومدينة زفتي، مستعينين بأحد كبار المحلات وفروعه المنتشرة في المدينة لسد حاجة المواطنين وبالسعر الذي قررته الوزارة من قبل تنفيذًا لتعليمات وزير التموين، ومحافظ الغربية، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق، وضرورة توفير السلع الإستراتيجية بسعر مناسب للمواطنيين.

25 كيلو جرام تموين الغربية يوفر أرز بسعر 15 جنيه للكيلو بمركز ومدينة زفتي أرز فاخ الأرز الأبيض الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المهندس محمد ابو هاشم السلع الأساسية للمواطنين

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المنصورة الجديدة

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