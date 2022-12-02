الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تكنولوجيا المعلومات» ينظم برنامج التدريب الاحترافى على مهارات الذكاء الاصطناعى

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

يقدم موقع «الدستور» تفاصيل برنامج التدريب الاحترافي على مهارات الذكاء الاصطناعي بمعهد تكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتعاون مع عددٍ من أقسام شركة «أمازون» العالمية، منها أكاديمية AWS، وقسم خدمات التدريب والشهادات المعتمدة، وقسم البرامج التعليمية.

أهداف البرنامج 

- إكساب الطلاب المهارات المطلوبة في سوق العمل الحالي والمستقبلي.

-إتاحة الفرصة لهم للحصول على شهادات معتمدة من الشركة العالمية.

- تأهيلهم لإيجاد فرص عمل متميزة في مجالات الذكاء الاصطناعي.

- تعلّم الآلة والحوسبة السحابية في جميع أنحاء العالم.

وشارك في البرنامج التدريبي حتى الآن حوالي 1000 متدرب منذ انطلاقه في أبريل 2021، ويُقدَم المحتوى التدريبي بالتعاون مع أكاديمية AWS، وقسم البرامج التعليمية بشركة AWS.

 ويتيح البرنامج فرصة للطلاب للنفاذ إلى معامل أكاديمية AWS التي توفر بيئة تعليمية فريدة لبناء المهارات التطبيقية للمتدربين وصقلها.

وكان معهد تكنولوجيا المعلومات قد نظم تدريبًا مكثفًا لإعداد قاعدة من المدربين لتدريس برنامج التدريب الاحترافي على مهارات الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع كلية الهندسة وعلوم الحاسب "إيپيتا" في فرنسا.

ويتطلع معهد تكنولوجيا المعلومات إلى التعاون مع أكاديمية AWS لتقديم برامج تدريبية في المزيد من المجالات، منها الأمن السيبراني ومعالجة اللغات الطبيعية، بالإضافة إلى توفير معامل متخصصة لخلق بيئة مواتية للتطبيق العملي، فضلًا عن زيادة عدد المستفيدين من هذه البرامج والمدربين الحاصلين على شهادات معتمدة لاستيعاب الطلب المتزايد على التدريب المتخصص في مجالات تكنولوجيا المعلومات.

تأسس معهد تكنولوجيا المعلومات في عام 1993، وهو هيئة تدريبية متخصصة في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات، ويقدم برامج تدريبية متنوعة لطلاب الجامعات والخريجين في أكثر من 11 مقر في جميع أنحاء الجمهورية، ويوفر المعهد باقة من الأنشطة التدريبية لبناء قدرات الشباب وفرص للحصول على شهادات عالمية.

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وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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«تكنولوجيا المعلومات» ينظم برنامج التدريب الاحترافى على مهارات الذكاء الاصطناعى

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