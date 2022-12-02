آخر أخبار حالة الطقس ومناطق سقوط الأمطار اليوم الجمعة 2-12-2022

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الجمعة دافئًا في فترة الظهيرة على أغلب أنحاء الجمهورية، مائلًا للبرودة في ساعات الصباح الباكر ومساءً، خاصة على السواحل الشمالية وحتى القاهرة، وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الجمعة ومناطق سقوط الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعة.

حالة الطقس اليوم في مصر

حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الجمعة فهناك توقعات بتشكل فرص لسقوط الأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

كما تتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، لذا لابد أن يتوخى السائقين الحذر خلال القيادة في ساعات الصباح الباكر لمنع الحوادث بسبب تشوش الرؤية.

وينصح خبراء الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية مساءً مع الطقس البارد ليلًا والخريفية الثقيلة في ساعات الصباح الباكر، مع ضرورة ارتداء الأطفال الملابس الثقيلة صباحًا ومساءً بسبب برودة الطقس عليهم.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة 24 15

6 أكتوبر 23 15

بنهــــا 24 16

دمنهور 23 15

كفر الشيخ 23 16

المنصورة 23 15

دمياط 23 16

بورسعيد 23 14

الإسماعيلية 25 15

السويس 24 14

الزقازيق 24 16

شبين الكوم 24 15

طنطا 23 15

شلاتين 30 20

الإسكندرية 23 14

العلمين الجديدة 23 15

وادى النطرون 24 16

مطروح 22 14

السلوم 20 09

سيوة 23 10

العريش 22 16

رفح 22 16

الطور 25 16

كاترين 19 07

رأس سدر 25 14

نخل 23 07

طابا 22 15

نويبع 24 14

حلايب 27 20

شرم الشيخ 27 19

الغردقة 28 18

مرسى علم 28 20

الفيوم 25 12

بني سويف 24 12

المنيا 24 11

أسيوط 25 11

سوهاج 26 12

قنا 27 14

الأقصر 28 15

أسوان 29 15

الوادى الجديد 27 13

أبوسمبل 26 16

أبورماد 26 21