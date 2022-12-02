الجمعة 02 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

آخر أخبار حالة الطقس ومناطق سقوط الأمطار اليوم الجمعة 2-12-2022

الطقس في مصر
الطقس في مصر

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الجمعة دافئًا في فترة الظهيرة على أغلب أنحاء الجمهورية، مائلًا للبرودة في ساعات الصباح الباكر ومساءً، خاصة على السواحل الشمالية وحتى القاهرة، وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الجمعة ومناطق سقوط الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعة.

الآن.. سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية للبيع والشراء بالختام

حالة الطقس اليوم في مصر 

حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الجمعة فهناك توقعات بتشكل فرص لسقوط الأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

طبيب: عدوى Covid-19 والفيروس التنفسي والأنفلونزا قد ترتفع مرة أخرى فى الشتاء

هل يحسم «سلاح الشتاء» الحرب الروسية الأوكرانية؟.. خبراء يُجيبون

كما تتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، لذا لابد أن يتوخى السائقين الحذر خلال القيادة في ساعات الصباح الباكر لمنع الحوادث بسبب تشوش الرؤية.

شبورة ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

وينصح خبراء الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية مساءً مع الطقس البارد ليلًا والخريفية الثقيلة في ساعات الصباح الباكر، مع ضرورة ارتداء الأطفال الملابس الثقيلة صباحًا ومساءً بسبب برودة الطقس عليهم. 

درجات الحرارة المتوقعة 

القاهرة 24 15

6 أكتوبر 23 15

بنهــــا 24 16

دمنهور 23 15

كفر الشيخ 23 16

txt

إطلاق حملة «ستر ودفا» لتوزيع ألحفة الشتاء بقرى سوهاج

المنصورة 23 15

دمياط 23 16

بورسعيد 23 14

الإسماعيلية 25 15

السويس 24 14

الزقازيق 24 16

شبين الكوم 24 15

طنطا 23 15

شلاتين 30 20

الإسكندرية 23 14

العلمين الجديدة 23 15

وادى النطرون 24 16

مطروح 22 14

السلوم 20 09

سيوة 23 10

العريش 22 16

رفح 22 16

الطور 25 16

كاترين 19 07

رأس سدر 25 14

نخل 23 07

طابا 22 15

نويبع 24 14

حلايب 27 20

شرم الشيخ 27 19

الغردقة 28 18

مرسى علم 28 20

الفيوم 25 12

بني سويف 24 12

المنيا 24 11

أسيوط 25 11

سوهاج 26 12

قنا 27 14

الأقصر 28 15

أسوان 29 15

الوادى الجديد 27 13

أبوسمبل 26 16

أبورماد 26 21

الطقس الامطار الأرصاد الجوية الحرارة الحرارة المتوقعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 2-12-2022

دعاء الصباح اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022

أزمة مع الأمير هارى وميجان بعد رفضهما الاحتفال بالكريسماس فى ساندرينجهام

ارتفاع غير مسبوق.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-12-2022

آخر أخبار حالة الطقس ومناطق سقوط الأمطار اليوم الجمعة 2-12-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

صلاح فضل.. الناقد المفكر التنويري

عبد الرحيم طايع

احترام كرة القدم!

د. محمد عفيفي

صلاح الدين الأيوبى فى الدراما المصرية

ماجد حبته

منصورة جديدة.. وحلم قديم

أحمد غنام

منتدى مصر للإعلام.. «لدىّ حلم»

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى