الآن.. سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية للبيع والشراء بالختام

يتساءل الكثيرون من أصحاب محلات الصاغة عن سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية للبيع والشراء الآن، وذلك بعد ارتفاعات متتالية في أسعار الذهب خلال ختام تعاملات اليوم.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

جرام الذهب عيار 24

الجرام وصل عند 1737 جنيه للبيع، و 1749 جنيه للشراء.

جرام الذهب عيار 22

الجرام سجل نحو 1592 جنيه للبيع، و 1603 جنيه للشراء.

جرام الذهب عيار 21

الجرام بلغ حوالي 1520 جنيه للبيع، و 1530 جنيه للشراء.

جرام الذهب عيار 18

الجرام تداول لنحو 1303 جنيه للبيع، و 1311 جنيه للشراء.

جرام الذهب عيار 14

الجرام وصل عند 1013 جنيه للبيع، و 1020 جنيه للشراء.

جرام الذهب عيار 12

الجرام سجل نحو 869 جنيه للبيع، و 874 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم



الجنيه الذهب اليوم في مصر، وصل عند 12160 جنيه للبيع، و 12240 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب اليوم



أونصة الذهب اليوم الخميس 1-12-2022، وصل عند 54025 جنيه للبيع، و 54381 جنيه للشراء.

أسعار سبيكة ذهب اليوم

بلغ سبيكة ذهب وزن 1 جرام، حوالي 1755 جنيه.

وصل سبيكة ذهب وزن 2 جرام، عند 3510 جنيه.

سجل سبيكة ذهب وزن 5 جرامات، نحو 8775 جنيه.

سعر سبيكة ذهب وزن 10 جرام اليوم

وصل سبيكة ذهب وزن 10 جرام، عند 17550 جنيه.

بلغ سبيكة ذهب وزن 15 جرام، حوالي 26325 جنيه.

سجل سبيكة ذهب وزن 20 جرام، نحو 35100 جنيه.

تدوال سبيكة ذهب وزن 25 جرام، لنحو 43875 جنيه.

سعر سبيكة ذهب وزن 30 جرام

وصل سعر سبيكة ذهب وزن 30 جرام، عند 52650 جنيه.

سعر سبيكة ذهب وزن 31 جرام

وصل سعر سبيكة ذهب وزن 31 جرام، عند 54405 جنيه.

أسعار الذهب عالميا اليوم

وسجل سعر الذهب عالمياً اليوم الخميس، في العقود الآجلة للأوقية حوالي 1783.20 دولار أمريكى، بنسبة 0.07%، كما سجلت في العقود الفورية للذهب نحو 1770.51 دولار أمريكي، بنسبة 0.07%.

مؤشر سعر الذهب

وشهد المعدن الأصفر اليوم ارتفاعاً، سجل نحو 1,768.61 دولار، ووصلت العقود الفورية العالمية الذهب في الارتفاع اليوم بقيمة تقترب من 19 دولاراً بنسبة تزيد على 1.07 %.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة

وتعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر بالمصنعية مختلفة، ويرجع الاختلاف على كل محل صاغة وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها، فهي تهم جميع المقبلين على الزواج.