شبورة ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع الأول من ديسمبر، اعتبارًا من غدٍ الجمعة، وحتَّى الأربعاء القادم 7 ديسمبر، حيثُ يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وأعلنت الهيئة في بيان لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» توافر فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

كما أشارت الخرائط الجوية وفق ما رصدته هيئة الأرصاد الجوية عن الأقمار الصناعية، نشاط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما تكون الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر والتي تكون كثيفة أحيانًا، على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الجمعة على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية خلال ساعات النهار و15 درجة ليلا، فيما تسجل مدينة الإسكندرية 23 درجة مئوية نهارا و14 درجة ليلا.

وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، وتنحصر فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق محدودة من السواحل الغربية وسواحل شمال الدلتا.

ونصحت الهيئة المواطنين؛ باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار المتوقعة، لافتة إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية قد تشهدها البلاد اعتبارًا من منتصف الأسبوع المقبل، على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكُبرى.