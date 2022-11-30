الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إطلاق حملة «ستر ودفا» لتوزيع ألحفة الشتاء بقرى سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، بالتعاون مع جمعية "الأورمان"، حملة "ستر ودفا"، والتي تستهدف توزيع الآلاف من الألحفة والبطاطين على غير القادرين بقرى ونجوع ومراكز محافظة سوهاج لمجابهة فصل الشتاء.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة سوهاج، من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وأكد رأفت السمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، على الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية "الأورمان"، أن توزيع بطاطين الشتاء هذا العام على غير القادرين في القرى والنجوع بالمحافظة، من خلال مكتب "الأورمان" في سوهاج برعاية اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج،  وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأوضح شعبان، أنه من خلال "ستر ودفا" يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع لسهم "ستر ودفا" بمبلغ 250 جنيه، أو المشاركة فى توفير 3 بطاطين بتكلفة 300 جنيه، أو 2 بطانية ولحاف بـ 375 جنيه، أو توفير 2 بطانية و2 لحاف بـ 550 جنيه، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين.

وأشار "شعبان" إلى أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيري موسمي أطلقته "الأورمان" قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين.

ؤسسات المجتمع المدني أسر الأولى بالرعاية استاذ اجتماعية 300 جنيه

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وائل لطفي

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