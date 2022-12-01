الخميس 01 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

للنصب على المواطنين.. القبض على صاحب صفحات وهمية منسوبة لجهات سيادية

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، منذ قليل، من رصد بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية الوهمية، المنسوبة لجهات سيادية وحكومية بالدولة، وذلك في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وبتكثيف التحريات حول تلك الصفحات والمواقع باستخدام الوسائل الفنية الحديثة، أمكن تحديد القائم عليها وتبين استغلال تلك الصفحات في ارتكابه العديد من جرائم النصب والاحتيال وإيهام ضحاياه بقدرته على إلحاقهم للعمل بالخارج مقابل حصوله على مبالغ مالية منهم.

وفي ضوء ما توصلت إليه التحريات تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط المذكور وتنفيذًا للإذن الصادر تم ضبطه وعرضه على النيابة العامة، والتي قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.

الرقابة الإدارية شخص صفحات وهمية جهات سيادية الصفحات المواقع الإلكترونية الوهمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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