الخميس 01 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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عالم

مصر تشارك في الاجتماع الوزاري لـ"الكوميسا" حول حماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة

السفير وائل نصر
السفير وائل نصر الدين

ألقى السفير وائل نصر الدين عطية، سفير مصر لدى كينيا، بيانًا، نيابة عن سامح شكرى وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء بالسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" حول حماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة في أفريقيا.

وأبرز البيان أن تعزيز وحماية حقوق الطفل تأتى على رأس أولويات سياسة الحكومة المصرية، وهو ما يشمل توفير الحماية الكاملة للطفل من كافة أشكال العنف أو الإساءة، حسبما يعبر عنه إطلاق الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة (2018-2030)، والذى يأتى في إطار "رؤية مصر 2030".

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خصصت قسماً كاملاً يتناول إجراءات تعزيز وحماية حقوق الطفل، فضلاً عن تضمين أحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، في المناهج التي تُدرس من جانب وزارة الدفاع للضباط والجنود، وفى مختلف الدورات التدريبية التي يقدمها مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في أفريقيا.

وسلط البيان الضوء على حرص مصر على الانخراط بشكل نشط في النقاشات التي تجري في إطار التجمعات الإقليمية والسياسية المختلفة التي تتمتع بعضويتها حول الموضوعات المرتبطة بتعزيز وحماية حقوق الطفل، واستعدادها للتعاون مع دول الكوميسا لنقل الخبرات ودعم كافة الجهود الرامية لتعزيز حماية الأطفال ووقف الانتهاكات المرتكبة ضدهم.

مصر الكوميسا الأطفال أفريقيا كينيا

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